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Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма

9 мая 2024 11:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма
Георгий Судаков во время выхода на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков может перейти в один из английских клубов. Появился новый претендент на молодого футболиста. 

Украинский клуб сможет заработать большие деньги на трансфере своего воспитанника, сообщает Daily Mail

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Донецкий "Шахтер" не хочет продавать Георгия Судакова до окончания чемпионата Европы, который этим летом пройдет в Германии. Руководство "горняков" уверено, что после Евро-2024 трансферная стоимость игрока вырастет. "Шахтер" хочет получить за переход полузащитника не менее 60 млн евро. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков с женой. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Новый претендент на Судакова 

Контракт 21-летнего игрока с "горняками" действует до лета 2028 года. Среди претендентов на Георгия называют итальянские "Наполи" и "Ювентус", мадридский "Атлетико" и лондонский "Челси". Однако теперь стало известно, что полузащитника хочет подписать еще и английский "Манчестер Юнайтед". 

В ближайшее время станет известно, кто будет главным тренером "красных дьяволов". После этого "Шахтер" получит официальный запрос по Судакову. "МЮ" не хочет торговаться и может заплатить за хавбека столько, сколько попросят "горняки". 

В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл за "Шахтер" 33 матча во всех турнирах. Георгий забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи. 

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Георгий Судаков

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