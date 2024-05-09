Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма
Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков может перейти в один из английских клубов. Появился новый претендент на молодого футболиста.
Украинский клуб сможет заработать большие деньги на трансфере своего воспитанника, сообщает Daily Mail.
Донецкий "Шахтер" не хочет продавать Георгия Судакова до окончания чемпионата Европы, который этим летом пройдет в Германии. Руководство "горняков" уверено, что после Евро-2024 трансферная стоимость игрока вырастет. "Шахтер" хочет получить за переход полузащитника не менее 60 млн евро.
Новый претендент на Судакова
Контракт 21-летнего игрока с "горняками" действует до лета 2028 года. Среди претендентов на Георгия называют итальянские "Наполи" и "Ювентус", мадридский "Атлетико" и лондонский "Челси". Однако теперь стало известно, что полузащитника хочет подписать еще и английский "Манчестер Юнайтед".
В ближайшее время станет известно, кто будет главным тренером "красных дьяволов". После этого "Шахтер" получит официальный запрос по Судакову. "МЮ" не хочет торговаться и может заплатить за хавбека столько, сколько попросят "горняки".
В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл за "Шахтер" 33 матча во всех турнирах. Георгий забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
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