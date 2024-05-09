Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма

Георгий Судаков во время выхода на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков может перейти в один из английских клубов. Появился новый претендент на молодого футболиста.

Украинский клуб сможет заработать большие деньги на трансфере своего воспитанника, сообщает Daily Mail.

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Донецкий "Шахтер" не хочет продавать Георгия Судакова до окончания чемпионата Европы, который этим летом пройдет в Германии. Руководство "горняков" уверено, что после Евро-2024 трансферная стоимость игрока вырастет. "Шахтер" хочет получить за переход полузащитника не менее 60 млн евро.

Георгий Судаков с женой. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Новый претендент на Судакова

Контракт 21-летнего игрока с "горняками" действует до лета 2028 года. Среди претендентов на Георгия называют итальянские "Наполи" и "Ювентус", мадридский "Атлетико" и лондонский "Челси". Однако теперь стало известно, что полузащитника хочет подписать еще и английский "Манчестер Юнайтед".

В ближайшее время станет известно, кто будет главным тренером "красных дьяволов". После этого "Шахтер" получит официальный запрос по Судакову. "МЮ" не хочет торговаться и может заплатить за хавбека столько, сколько попросят "горняки".

В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл за "Шахтер" 33 матча во всех турнирах. Георгий забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

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