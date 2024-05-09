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Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума

9 травня 2024 11:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума
Георгій Судаков під час виходу на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков може перейти до одного з англійських клубів. З'явився новий претендент на молодого футболіста.

Український клуб зможе заробити великі гроші на трансфері свого вихованця, повідомляє Daily Mail.

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Донецький "Шахтар" не хоче продавати Георгія Судакова до закінчення чемпіонату Європи, який цього літа пройде у Німеччині. Керівництво "гірників" упевнене, що після Євро-2024 трансферна вартість гравця зросте. "Шахтар" хоче отримати за перехід півзахисника щонайменше 60 млн євро.

Георгій Судаков
Георгій Судаков із дружиною. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Новий претендент на Судакова

Контракт 21-річного гравця із "гірниками" діє до літа 2028 року. Серед претендентів на Георгія називають італійські "Наполі" та "Ювентус", мадридський "Атлетіко" та лондонський "Челсі". Однак тепер стало відомо, що півзахисника хоче підписати ще й англійський "Манчестер Юнайтед".

Найближчим часом стане відомо, хто буде головним тренером "червоних дияволів". Після цього "Шахтар" отримає офіційний запит щодо Судакова. "МЮ" не хоче торгуватись і може заплатити за хавбека стільки, скільки попросять "гірники".

У сезоні 2023/2024 Судаков зіграв за "Шахтар" 33 матчі у всіх турнірах. Георгій забив 9 голів і зробив 2 результативні передачі.

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Георгій Судаков

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