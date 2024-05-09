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Лунін вперше висловився про перемогу над Баварією у Лізі чемпіонів

9 травня 2024 09:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунін вперше висловився про перемогу над Баварією у Лізі чемпіонів
Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" обіграв "Баварію" з рахунком 2:1. За підсумками двох матчів мадридці перемогли — 4:3.

Дуже надійно зіграв у матчі український голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Після гри він у Instagram звернувся до партнерів по команді та вболівальників.

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A post shared by Andrii_Lunin (@lunin_andrey)

Лунін вперше пройшов у фінал ЛЧ як головний голкіпер

Лунін дуже коротко схарактеризував те, що відбулося, як "чарівну ніч". Для українця це буде другий фінал у кар'єрі, але перший, де він грає в основному складі.

"Яка чарівна ніч у Бернабеу😍

Дякую, мадридисти👏💪", — написав українець.

Лунін цього сезону зіграв у 30 матчах, де пропустив 28 м'ячів. При цьому голкіпер провів 12 сухих матчів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює його у 16 млн євро.

"Реал" у поточному сезоні достроково виграв чемпіонат Іспанії, і у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з дортмундською "Боруссією".

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футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Баварія
українські легіонери (футбол)

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