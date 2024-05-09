Лунин впервые высказался о победе над Баварией в Лиге чемпионов

Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: "Реал"

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл "Баварию" со счетом 2:1. По итогу двух матчей мадридцы победили — 4:3.

Очень надежно сыграл в матче украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин. После игры он в Instagram обратился к партнерам по команде и болельщикам.

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Лунин очень коротко охарактеризовал происходящее как "волшебную ночь". Для украинца это будет второй финал в карьере, но первый, где он играет в основном составе.

"Какая волшебная ночь в Бернабеу 😍

Спасибо, мадридисты 👏💪", — написал украинец.

Лунин в текущем сезоне сыграл в 30 матчах, где пропустил 28 мячей. При этом голкипер провел 12 сухих матчей. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает его в 16 млн евро.

"Реал" в текущем сезоне досрочно выиграл чемпионат Испании, и в финале Лиги чемпионов сыграет с дортмундской "Боруссии".

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