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Лунин впервые высказался о победе над Баварией в Лиге чемпионов

9 мая 2024 09:50
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Агабекян Карен
редактор
Лунин впервые высказался о победе над Баварией в Лиге чемпионов
Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл "Баварию" со счетом 2:1. По итогу двух матчей мадридцы победили — 4:3.

Очень надежно сыграл в матче украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин. После игры он в Instagram обратился к партнерам по команде и болельщикам.

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A post shared by Andrii_Lunin (@lunin_andrey)

Лунин впервые прошел в финал ЛЧ как основной голкипер

Лунин очень коротко охарактеризовал происходящее как "волшебную ночь". Для украинца это будет второй финал в карьере, но первый, где он играет в основном составе.

"Какая волшебная ночь в Бернабеу 😍

Спасибо, мадридисты 👏💪", — написал украинец.

Лунин в текущем сезоне сыграл в 30 матчах, где пропустил 28 мячей. При этом голкипер провел 12 сухих матчей. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает его в 16 млн евро.

"Реал" в текущем сезоне досрочно выиграл чемпионат Испании, и в финале Лиги чемпионов сыграет с дортмундской "Боруссии".

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Сотрудники ТЦК увели украинского футболиста прямо с вокзала — что известно.

Бражко покинет УПЛ — "Динамо" получит выгодное предложение по игроку.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Бавария
украинские легионеры (футбол)

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