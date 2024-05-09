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Лунін проти Баварії — реакція іноземних фанатів на гру українця у Лізі чемпіонів

9 травня 2024 12:21
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Агабекян Карен
редактор
Лунін проти Баварії — реакція іноземних фанатів на гру українця у Лізі чемпіонів
Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів "Реал" Мадрид дома здолав мюнхенську "Баварію" (2:1). За підсумками двох матчів "вершкові" перемогли з загальним рахунком 4:3.

Добре відіграв у матчі український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін, гру якого відзначили навіть фанати клубу в соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Більшість фанатів шоковані тим, як стабільно Лунін відіграв у найважливіших матчах сезону. Якщо в чемпіонаті Іспанії, де команда всіх випереджала, у Андрія була втрата концентрації, то в надважливих матчах він видавав найкращу гру.

@victoricruzz: "Лунін справді показує, з чого він зроблений, він завжди рятує, коли це дуже важливо. Іноді аутсайдери просто чекають свого моменту, щоб сяяти".

@IboiConfidence: "На Луніна чекає винагорода".

@chuksdoyo: "Лунін — це ідеальна заміна Куртуа".

@reyesdeuropa7: "Вчора у центрі уваги були Вінісіус і Хоселу, але Лунін показав ще одну чудову гру. Він повинен зіграти у фіналі".

@taamimi18: "Лунін весь усміхнений, я люблю це бачити, це все завдяки тобі".

@Taylorvlog_: "Я хотів скористатися цим моментом, щоб оцінити сезон, який провів Андрій Лунін, рятівник "Етіхаду", він зіграв дуже добре проти "Баварії", і його рівень у Лізі чемпіонів був дивовижним. Безсумнівно, він входить до п’ятірки найкращих гравців "Реалу" в цьому сезоні, що б не сталося".

Лунін цього сезону зіграв у 30 матчах, де пропустив 28 м&apos;ячів. При цьому голкіпер провів 12 сухих матчів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює його у 16 млн євро.

"Реал" у поточному сезоні достроково виграв чемпіонат Іспанії, і у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з дортмундською "Боруссією".

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Баварія
українські легіонери (футбол)

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