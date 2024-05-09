Ломаченко и Камбосос устроили перфоманс на битве взглядов — видео

Василий Ломаченко — Джордж Камбосос. Фото: скриншот

В австралийском Перте состоялась финальная пресс-конференция перед боем Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа. Бой пройдет 12 мая.

Самое интересное состоялось после пресс-конференции, сообщил портал Новини.LIVE.

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LOMA & KAMBOSOS FACE-OFF FOR OVER 3 MINUTES 🍿🍿🍿#LomaKambosos | MAY 11 | @ESPN pic.twitter.com/AjiDkmhP20 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 9, 2024

Ломаченко и Камбосос чуть не закипели

После общения с журналистами Ломаченко и Камбосос провели обязательную битву взглядов.

Во время стердауна никто из боксеров не захотел первым отводить взгляд. Поэтому они простояли друг напротив друга боелее трех минут.

Сначала промоутер Боб Арум просил боксеров успокоиться и продолжить мероприятия. Перед ними пытался стать супертяжеловес Лукас Браун, но и у него не получилось.

Окончательно прекратить стердаун удалось, когда вмешались менеджер Ломаченко Эгис Климас и отец Камбососа.

Ломаченко за свою профессиональную карьеру выиграл 17 поединков, 11 нокаутом, еще трижды он проиграл.

Камбосос ранее был абсолютным чемпионом мира, он выиграл 21 бой, 10 досрочно, еще дважды уступил.

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