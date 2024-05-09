Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ломаченко и Камбосос устроили перфоманс на битве взглядов — видео arrow

Ломаченко и Камбосос устроили перфоманс на битве взглядов — видео

9 мая 2024 11:03
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ломаченко и Камбосос устроили перфоманс на битве взглядов — видео
Василий Ломаченко — Джордж Камбосос. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В австралийском Перте состоялась финальная пресс-конференция перед боем Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа. Бой пройдет 12 мая.

Самое интересное состоялось после пресс-конференции, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Ломаченко и Камбосос чуть не закипели

После общения с журналистами Ломаченко и Камбосос провели обязательную битву взглядов.

Во время стердауна никто из боксеров не захотел первым отводить взгляд. Поэтому они простояли друг напротив друга боелее трех минут.

Сначала промоутер Боб Арум просил боксеров успокоиться и продолжить мероприятия. Перед ними пытался стать супертяжеловес Лукас Браун, но и у него не получилось.

Окончательно прекратить стердаун удалось, когда вмешались менеджер Ломаченко Эгис Климас и отец Камбососа.

Ломаченко за свою профессиональную карьеру выиграл 17 поединков, 11 нокаутом, еще трижды он проиграл.

Камбосос ранее был абсолютным чемпионом мира, он выиграл 21 бой, 10 досрочно, еще дважды уступил.

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Сотрудники ТЦК увели украинского футболиста прямо с вокзала — что известно.

Бражко покинет УПЛ — "Динамо" получит выгодное предложение по игроку.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

бокс
Василий Ломаченко
профессиональный бокс
украинские боксеры
Ломаченко — Камбосос

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом