Беленюк встал на защиту Ломанченко на фоне критики в адрес боксера

Жан Беленюк во время проекта "Песня моей жизни". Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Известный украинский спортсмен Жан Беленюк объяснил, как относится к своему соотечественнику Василию Ломаченко. Олимпийский чемпион не разделяет причин для критики в адрес боксера.

Беленюк заявил, что воспринимает Ломаченко исключительно как спортсмена, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

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Василий Ломаченко выходит на ринг. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

Что Беленюк сказал о Ломаченко

Депутат Верховной Рады Жан Беленюк заявил, что никогда не был близок с одним из самых известных украинских боксеров. Олимпийскому чемпиону всегда была интересна позиция Василия Ломаченко, но при этом Беленюк воспринимает его исключительно как спортсмена.

"По поводу его человеческих качеств или политических взглядов мне ничего не известно. Но в сложный для страны момент как обычные люди, так и личные поклонники Ломаченко могут возмущаться подобным поведением из-за того, что сам момент заставляет занимать четкую позицию в ситуации", — рассказал Беленюк.

Олимпийский чемпион считает, что если Ломаченко есть что ответить согражданам, он должен публично обратиться к украинцам и прояснить свою позицию и мотивы собственных действий.

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