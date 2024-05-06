Ломаченко рассказал, что думает о сопернике по ближайшему бою
Украинский спортсмен Василий Ломаченко в ближайшие выходные проведет бой против австралийца Джорджа Камбососа-младшего. На кону в этом поединке окажется чемпионский пояс.
Ломаченко объяснил, что на самом деле думает о своем соперника, сообщает Fox Sports Australia.
Василий Ломаченко проведет один из самых важных поединков в своей карьере. Поражение в этом бою может означать окончание карьеры для 36-летнего украинца.
Что Ломаченко сказал о Камбососе
Бывший чемпион мира в легком весе не сомневается, что зрителям понравится его поединок с Джорджем Камбососом-младшим. Василий Ломаченко назвал своего соперника "выдающимся австралийским боксером XX века".
"Всегда есть противники, которых уважаешь и до встречи на ринге, и после нее. Джордж был непобедимым чемпионом мира, владел четырьмя титулами. Он настоящий воин, который делает этот вид спорта лучше", — рассказал Ломаченко.
Василий отметил агрессивный стиль бокса Камбососа, но заверил, что ему будет удобно противостоять австралийцу.
Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском городе Перт. Победитель станет чемпионом мира в легком весе по версии IBF.
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