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Ломаченко рассказал, что думает о сопернике по ближайшему бою

6 мая 2024 12:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко рассказал, что думает о сопернике по ближайшему бою
Василий Ломаченко во время тренировки. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский спортсмен Василий Ломаченко в ближайшие выходные проведет бой против австралийца Джорджа Камбососа-младшего. На кону в этом поединке окажется чемпионский пояс. 

Ломаченко объяснил, что на самом деле думает о своем соперника, сообщает Fox Sports Australia

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Василий Ломаченко проведет один из самых важных поединков в своей карьере. Поражение в этом бою может означать окончание карьеры для 36-летнего украинца. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

Что Ломаченко сказал о Камбососе 

Бывший чемпион мира в легком весе не сомневается, что зрителям понравится его поединок с Джорджем Камбососом-младшим. Василий Ломаченко назвал своего соперника "выдающимся австралийским боксером XX века". 

"Всегда есть противники, которых уважаешь и до встречи на ринге, и после нее. Джордж был непобедимым чемпионом мира, владел четырьмя титулами. Он настоящий воин, который делает этот вид спорта лучше", — рассказал Ломаченко.

Василий Ломаченко — Джордж Камбосос
Афиша боя Василий Ломаченко — Джордж Камбосос. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

Василий отметил агрессивный стиль бокса Камбососа, но заверил, что ему будет удобно противостоять австралийцу.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском городе Перт. Победитель станет чемпионом мира в легком весе по версии IBF. 

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