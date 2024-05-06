Ломаченко рассказал, что думает о сопернике по ближайшему бою

Василий Ломаченко во время тренировки. Фото: скриншот YouTube

Украинский спортсмен Василий Ломаченко в ближайшие выходные проведет бой против австралийца Джорджа Камбососа-младшего. На кону в этом поединке окажется чемпионский пояс.

Ломаченко объяснил, что на самом деле думает о своем соперника, сообщает Fox Sports Australia.

Читайте также:

Василий Ломаченко проведет один из самых важных поединков в своей карьере. Поражение в этом бою может означать окончание карьеры для 36-летнего украинца.

Василий Ломаченко отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

Что Ломаченко сказал о Камбососе

Бывший чемпион мира в легком весе не сомневается, что зрителям понравится его поединок с Джорджем Камбососом-младшим. Василий Ломаченко назвал своего соперника "выдающимся австралийским боксером XX века".

"Всегда есть противники, которых уважаешь и до встречи на ринге, и после нее. Джордж был непобедимым чемпионом мира, владел четырьмя титулами. Он настоящий воин, который делает этот вид спорта лучше", — рассказал Ломаченко.

Афиша боя Василий Ломаченко — Джордж Камбосос. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

Василий отметил агрессивный стиль бокса Камбососа, но заверил, что ему будет удобно противостоять австралийцу.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском городе Перт. Победитель станет чемпионом мира в легком весе по версии IBF.

Напомним, Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

Почеттино уволят из "Челси" ради приглашения одного из самых известных тренеров мира.

Судаков будет играть в Англии — "Шахтер" может снизить цену на игрока.

Зинченко летом сменит клуб — кому "Арсенал" продаст игрока.

"Жирона" назвала стоимость Довбика — появился первый претендент.