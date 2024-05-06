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Ломаченко розповів, що думає про суперника з найближчого бою

6 травня 2024 12:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко розповів, що думає про суперника з найближчого бою
Василь Ломаченко під час тренування. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український спортсмен Василь Ломаченко найближчими вихідними проведе бій проти австралійця Джорджа Камбососа-молодшого. На кону в цьому поєдинку опиниться чемпіонський пояс.

Ломаченко пояснив, що насправді думає про свого суперника, повідомляє Fox Sports Australia.

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

Що Ломаченко сказав про Камбососа

Колишній чемпіон світу у легкій вазі не сумнівається, що глядачам сподобається його поєдинок із Джорджем Камбососом-молодшим. Василь Ломаченко назвав свого суперника "видатним австралійським боксером XX століття".

"Завжди є противники, яких поважаєш і до зустрічі на рингу, і після неї. Джордж був непереможним чемпіоном світу, володів чотирма титулами. Він справжній воїн, який робить цей вид спорту кращим", — розповів Ломаченко.

Василь Ломаченко - Джордж Камбосос
Афіша бою Василь Ломаченко — Джордж Камбосос. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

Василь відзначив агресивний стиль боксу Камбососа, але запевнив, що йому зручно протистоятиме австралійцю.

Поєдинок Ломаченка та Камбососа відбудеться 12 травня в австралійському місті Перт. Переможець стане чемпіоном світу у легкій вазі за версією IBF.

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спорт
бокс
Василь Ломаченко
Джордж Камбосос
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