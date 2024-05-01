Ломаченко назвав найскладніший момент у своїй кар'єрі

Василь Ломаченко під час виходу на ринг Фото: скриншот YouTube

Відомий український спортсмен Василь Ломаченко продовжує готуватись до свого наступного бою. На нього чекає боксерський поєдинок з австралійцем Джорджем Камбососом.

Ломаченко під час інтерв'ю Top Rank Boxing назвав момент кар'єри, який його найбільше розчарував.

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Василь Ломаченко найближчими роками не збирається завершувати кар'єру. У свої 36 років українець готується до бою з колишнім чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом. Перед цим поєдинком Ломаченко філософськи оцінив свою довгу кар'єру та назвав бій, з результатом якого він досі не погоджується.

Василь Ломаченко працює на тренуванні. Фото: скриншот YouTube

Ломаченко готовий сперечатися із суддями

У травні 2023 року український боксер міг надати своїй кар'єрі нового імпульсу, якби переміг молодого американця Девіна Хейні. Ломаченко провів один із найкращих поєдинків у кар'єрі, проте судді віддали перемогу іншому спортсмену, якому передбачають велике майбутнє у боксі.

"Після того поєдинку я заявив, що спокійно спатиму, оскільки впевнений у тому, що переміг саме я. Але треба визнати, що я ніколи не забуду бій з Хейні. Це було справжнісіньке пограбування. Можна бути кращим на рингу, але якщо судді із цим не згодні, то це вже інша історія", — заявив український боксер.

Бій Ломаченко — Камбосос за титул чемпіона світу за версією IBF відбудеться у суботу, 11 травня. В Україні його не покажуть.

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