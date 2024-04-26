Бій Ломаченко знову не покажуть в Україні — ігнор продовжується

Василь Ломаченко — Джордж Камбосос. Фото: Top Rank

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко знову спробує стати володарем поясу у легкій вазі. 12 травня в австралійському Перті суперником українця буде місцевий колишній беззаперечний чемпіон Джордж Камбосос.

При цьому, всупереч статусу поєдинку, його не покажуть в Україні, повідомив у соцмережах блогер Максим Діденко.

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Зазначимо, що на кону у поєдинку буде вакантний титул IBF, який залишився без власника, коли Девін Хейні перейшов у першу напівсередню вагу.

Трансляція бою Ломаченко — Камбосос

За інформацією Діденка, платформа MEGOGO, яка єдиною в Україні транслює поєдинки такого рівня, відмовилася від трансляції цього бою.

Бій Ломаченко — Камбосос в Україні не покажуть. Фото: скриншот

MEGOGO, можливо, продовжує ігнорувати Ломаченка через політичні висловлювання, які не сприйняла частина суспільства. Саме так вони аргументували відмову від трансляції бою Василя з Девіном Хейні, наголосивши, що це принципове рішення спортивної редакції.

Ломаченко за свою кар'єру виграв 17 поєдинків, 11 із них достроково, ще три бої програв. У Камбососа у професіоналах 21 перемога, 10 нокаутами, та два поєдинки завершилися поразками.

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