Бій Ломаченко знову не покажуть в Україні — ігнор продовжується
Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко знову спробує стати володарем поясу у легкій вазі. 12 травня в австралійському Перті суперником українця буде місцевий колишній беззаперечний чемпіон Джордж Камбосос.
При цьому, всупереч статусу поєдинку, його не покажуть в Україні, повідомив у соцмережах блогер Максим Діденко.
Зазначимо, що на кону у поєдинку буде вакантний титул IBF, який залишився без власника, коли Девін Хейні перейшов у першу напівсередню вагу.
Трансляція бою Ломаченко — Камбосос
За інформацією Діденка, платформа MEGOGO, яка єдиною в Україні транслює поєдинки такого рівня, відмовилася від трансляції цього бою.
MEGOGO, можливо, продовжує ігнорувати Ломаченка через політичні висловлювання, які не сприйняла частина суспільства. Саме так вони аргументували відмову від трансляції бою Василя з Девіном Хейні, наголосивши, що це принципове рішення спортивної редакції.
Ломаченко за свою кар'єру виграв 17 поєдинків, 11 із них достроково, ще три бої програв. У Камбососа у професіоналах 21 перемога, 10 нокаутами, та два поєдинки завершилися поразками.
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