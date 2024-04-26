Бой Ломаченко снова не покажут в Украине — игнор продолжается
Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко снова попытается стать обладателем пояса в легком весе. 12 мая в австралийском Перте соперником украинца будет местный бывший бесспорный чемпион Джордж Камбосос.
При этом, несмотря на статус поединка, его не покажут в Украине, сообщил в соцсетях блогер Максим Диденко.
Отметим, что на кону в поединке будет вакантный титул IBF, который остался без владельца, когда Девин Хейни перешел в первый полусредний вес.
Трансляция боя Ломаченко — Камбосос
По информации Диденко, платформа MEGOGO, которая единственной в Украине транслирует поединки такого уровня, отказалась от трансляции этого боя.
MEGOGO, возможно, продолжает игнорировать Ломаченко из-за политических высказываний, которые не восприняла часть общества. Именно так они аргументировали отказ от трансляции боя Василия с Девином Хейни, отметив, что это принципиальное решение спортивной редакции.
Ломаченко за свою карьеру выиграл 17 поединков, 11 из них досрочно, еще три боя проиграл. У Камбососа в профессионалах 21 победа, 10 нокаутами, и два поединка завершились поражениями.
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