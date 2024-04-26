Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бой Ломаченко снова не покажут в Украине — игнор продолжается arrow

Бой Ломаченко снова не покажут в Украине — игнор продолжается

26 апреля 2024 09:28
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бой Ломаченко снова не покажут в Украине — игнор продолжается
Василий Ломаченко — Джордж Камбосос. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко снова  попытается стать обладателем пояса в легком весе. 12 мая в австралийском Перте соперником украинца будет местный бывший бесспорный чемпион Джордж Камбосос.

При этом, несмотря на статус поединка, его не покажут в Украине, сообщил в соцсетях блогер Максим Диденко.

Читайте также:

Отметим, что на кону в поединке будет вакантный титул IBF, который остался без владельца, когда Девин Хейни перешел в первый полусредний вес.

Трансляция боя Ломаченко — Камбосос

По информации Диденко, платформа MEGOGO, которая единственной в Украине транслирует поединки такого уровня, отказалась от трансляции этого боя.

Василий Ломаченко — Джордж Камбосос
Бой Ломаченко — Камбосос в Украине не покажут. Фото: скриншот

MEGOGO, возможно, продолжает игнорировать Ломаченко из-за политических высказываний, которые не восприняла часть общества. Именно так они аргументировали отказ от трансляции боя Василия с Девином Хейни, отметив, что это принципиальное решение спортивной редакции.

Ломаченко за свою карьеру выиграл 17 поединков, 11 из них досрочно, еще три боя проиграл. У Камбососа в профессионалах 21 победа, 10 нокаутами, и два поединка завершились поражениями.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба.

Николай Шапаренко готов к трансферу — куда "Динамо" продаст игрока.

Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану. 

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение.

Почеттино будет уволен из "Челси" — клуб нашел нового тренера.

бокс
Василий Ломаченко
Джордж Камбосос
профессиональный бокс
украинские боксеры
Ломаченко — Камбосос

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри