Бой Ломаченко снова не покажут в Украине — игнор продолжается

Василий Ломаченко — Джордж Камбосос. Фото: Top Rank

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко снова попытается стать обладателем пояса в легком весе. 12 мая в австралийском Перте соперником украинца будет местный бывший бесспорный чемпион Джордж Камбосос.

При этом, несмотря на статус поединка, его не покажут в Украине, сообщил в соцсетях блогер Максим Диденко.

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Отметим, что на кону в поединке будет вакантный титул IBF, который остался без владельца, когда Девин Хейни перешел в первый полусредний вес.

Трансляция боя Ломаченко — Камбосос

По информации Диденко, платформа MEGOGO, которая единственной в Украине транслирует поединки такого уровня, отказалась от трансляции этого боя.

Бой Ломаченко — Камбосос в Украине не покажут. Фото: скриншот

MEGOGO, возможно, продолжает игнорировать Ломаченко из-за политических высказываний, которые не восприняла часть общества. Именно так они аргументировали отказ от трансляции боя Василия с Девином Хейни, отметив, что это принципиальное решение спортивной редакции.

Ломаченко за свою карьеру выиграл 17 поединков, 11 из них досрочно, еще три боя проиграл. У Камбососа в профессионалах 21 победа, 10 нокаутами, и два поединка завершились поражениями.

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