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Ломаченко назвал самый сложный момент в своей карьере

1 мая 2024 11:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко назвал самый сложный момент в своей карьере
Василий Ломаченко во время выхода на ринг. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный украинский спортсмен Василий Ломаченко продолжает готовиться к своему следующему бою. Его ждет боксерский поединок с австралийцем Джорджем Камбососом. 

Ломаченко во время интервью Top Rank Boxing назвал момент карьеры, который его больше всего разочаровал. 

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Василий Ломаченко в ближайшие годы не собирается завершать карьеру. В свои 36 лет украинец готовится к бою с бывшим чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом. Перед этим поединком Ломаченко философски оценил свою долгую карьеру и назвал бой, с результатом которого он до сих пор не согласен. 

Василий Ломаченко готовится к бою с Джорджем Камбососом
Василий Ломаченко работает на тренировке. Фото: скриншот YouTube

Ломаченко готов спорить с судьями 

В мае 2023 года украинский боксер мог придать своей карьере новый импульс, если бы победил молодого американца Девина Хейни. Ломаченко провел один из лучших поединков в карьере, однако судьи отдали победу другому спортсмену, которому предсказывают большое будущее в боксе. 

"После того поединка я заявил, что буду спокойно спать, поскольку уверен в том, что победил именно я. Но надо признать, что я никогда не забуду бой с Хейни. Это было самое настоящее ограбление. Можно быть лучшим на ринге, но если судьи с этим не согласны, то это уже другая история", — заявил украинский боксер. 

Бой Ломаченко — Камбосос за титул чемпиона мира по версии IBF состоится в субботу, 11 мая. В Украине его не покажут. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба.

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

спорт
бокс
Василий Ломаченко
Девин Хейни

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