Ломаченко назвал самый сложный момент в своей карьере

Василий Ломаченко во время выхода на ринг. Фото: скриншот YouTube

Известный украинский спортсмен Василий Ломаченко продолжает готовиться к своему следующему бою. Его ждет боксерский поединок с австралийцем Джорджем Камбососом.

Ломаченко во время интервью Top Rank Boxing назвал момент карьеры, который его больше всего разочаровал.

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Василий Ломаченко в ближайшие годы не собирается завершать карьеру. В свои 36 лет украинец готовится к бою с бывшим чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом. Перед этим поединком Ломаченко философски оценил свою долгую карьеру и назвал бой, с результатом которого он до сих пор не согласен.

Василий Ломаченко работает на тренировке. Фото: скриншот YouTube

Ломаченко готов спорить с судьями

В мае 2023 года украинский боксер мог придать своей карьере новый импульс, если бы победил молодого американца Девина Хейни. Ломаченко провел один из лучших поединков в карьере, однако судьи отдали победу другому спортсмену, которому предсказывают большое будущее в боксе.

"После того поединка я заявил, что буду спокойно спать, поскольку уверен в том, что победил именно я. Но надо признать, что я никогда не забуду бой с Хейни. Это было самое настоящее ограбление. Можно быть лучшим на ринге, но если судьи с этим не согласны, то это уже другая история", — заявил украинский боксер.

Бой Ломаченко — Камбосос за титул чемпиона мира по версии IBF состоится в субботу, 11 мая. В Украине его не покажут.

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