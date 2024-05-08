Беленюк став на захист Ломанченка на тлі критики на адресу боксера

Жан Беленюк під час проекту "Пісня мого життя". Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Відомий український спортсмен Жан Беленюк пояснив, як ставиться до свого співвітчизника Василя Ломаченка. Олімпійський чемпіон не поділяє причин для критики на адресу боксера.

Беленюк заявив, що сприймає Ломаченка виключно як спортсмена, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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Василь Ломаченко готується до бою з Джорджем Камбососом-молодшим за титул чемпіона світу з боксу у легкій вазі за версією IBF. Цей поєдинок не з'являться в Україні, де Ломаченка критикують через його позицію щодо УПЦ МП.

Василь Ломаченко виходить на ринг. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

Що Беленюк сказав про Ломаченка

Депутат Верховної Ради Жан Беленюк заявив, що ніколи не був близьким з одним із найвідоміших українських боксерів. Олімпійському чемпіону завжди була цікавою позиція Василя Ломаченка, але при цьому Беленюк сприймає його виключно як спортсмена.

"З приводу його людських якостей чи політичних поглядів мені нічого не відомо. Але у складний для країни момент як звичайні люди, так і особисті шанувальники Ломаченка можуть обурюватися подібною поведінкою через те, що сам момент змушує займати чітку позицію в ситуації", — розповів Беленюк.

Олімпійський чемпіон вважає, що якщо Ломаченку є що відповісти співгромадянам, він має публічно звернутися до українців та прояснити свою позицію та мотиви власних дій.

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