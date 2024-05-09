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Ломаченко та Камбосос влаштували перфоманс на битві поглядів — відео

9 травня 2024 11:03
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ломаченко та Камбосос влаштували перфоманс на битві поглядів — відео
Василь Ломаченко — Джордж Камбосос. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В австралійському Перті відбулася фінальна пресконференція перед боєм Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа. Бій пройде 12 травня.

Найцікавіше відбулося після пресконференції, повідомив портал Новини.LIVE.

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Після спілкування з журналістами Ломаченко та Камбосос провели обов'язкову битву поглядів.

Під час стердауну ніхто з боксерів не хотів першим відводити погляд. Тому вони простояли один навпроти одного більше трьох хвилин.

Спочатку промоутер Боб Арум просив боксерів заспокоїтись та продовжити захід. Перед ними намагався стати суперважкоатлет Лукас Браун, але й у нього не вийшло.

Остаточно припинити стердаун вдалося, коли втрутилися менеджер Ломаченка Егіс Клімас та батько Камбососа.

Ломаченко за свою професійну кар'єру виграв 17 поєдинків, 11 нокаутом, ще тричі програв.

Камбосос раніше був абсолютним чемпіоном світу, він виграв 21 бій, 10 достроково, ще двічі поступився.

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Василь Ломаченко
професійний бокс
українські боксери
Ломаченко — Камбосос

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