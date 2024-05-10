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Григорчук может уйти из Черноморца в другой клуб УПЛ — что известно

10 мая 2024 10:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Григорчук может уйти из Черноморца в другой клуб УПЛ — что известно
Роман Григорчук во время матча "Черноморца". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Одесский "Черноморец" летом может остаться без главного тренера. У Романа Григорчука появятся предложения возглавить другую команду. 

Опытный наставник остается востребованным специалистом среди украинских клубов, сообщает "ТаТоТаке". 

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Главными претендентами на 59-летнего Романа Григорчука являются "Колос" и "Полесье". Обе команды летом планируют сменить тренерские составы. У "Черноморца" почти нет шансов сохранить нынешнего наставника. 

Роман Григорчук
Роман Григорчук выходит из клубного автобуса "Черноморца". Фото: instagram.com/fcchornomorets/

Где будет работать Григорчук 

Согласно информации журналиста Михаила Спиваковского, "Колос" не контактировал с Романом Григорчуком после того, как в этом клубе начал работать Владимир Генинсон. Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий не ведет переговоры ни с "Черноморцем", ни с самим Григорчуком. 

При этом в "Колосе" уже составили список тренеров, один из которых возглавит летом команду. В него входят не только украинские наставники, но и зарубежные специалисты. Однако пока фаворитом на этот пост является исполняющий обязанности тренер Александр Поздеев. В конце сезона руководство "Колоса" поговорит с футболистами команды, после чего будет определена дальнейшая судьба Поздеева. 

Главным претендентом на Григорчука остается житомирское "Полесье". 

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спорт
футбол
Черноморец
Колос
УПЛ
тренер
Роман Григорчук

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