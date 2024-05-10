Григорчук может уйти из Черноморца в другой клуб УПЛ — что известно

Роман Григорчук во время матча "Черноморца". Фото: УНИАН

Одесский "Черноморец" летом может остаться без главного тренера. У Романа Григорчука появятся предложения возглавить другую команду.

Опытный наставник остается востребованным специалистом среди украинских клубов, сообщает "ТаТоТаке".

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Главными претендентами на 59-летнего Романа Григорчука являются "Колос" и "Полесье". Обе команды летом планируют сменить тренерские составы. У "Черноморца" почти нет шансов сохранить нынешнего наставника.

Роман Григорчук выходит из клубного автобуса "Черноморца". Фото: instagram.com/fcchornomorets/

Где будет работать Григорчук

Согласно информации журналиста Михаила Спиваковского, "Колос" не контактировал с Романом Григорчуком после того, как в этом клубе начал работать Владимир Генинсон. Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий не ведет переговоры ни с "Черноморцем", ни с самим Григорчуком.

При этом в "Колосе" уже составили список тренеров, один из которых возглавит летом команду. В него входят не только украинские наставники, но и зарубежные специалисты. Однако пока фаворитом на этот пост является исполняющий обязанности тренер Александр Поздеев. В конце сезона руководство "Колоса" поговорит с футболистами команды, после чего будет определена дальнейшая судьба Поздеева.

Главным претендентом на Григорчука остается житомирское "Полесье".

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