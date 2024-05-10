Григорчук може піти з Чорноморця до іншого клубу УПЛ — що відомо

Роман Григорчук під час матчу "Чорноморця". Фото: УНІАН

Одеський "Чорноморець" влітку може залишитися без головного тренера. У Романа Григорчука з’являться пропозиції очолити іншу команду.

Досвідчений наставник залишається затребуваним фахівцем серед українських клубів, повідомляє "ТаТоТаке".

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Головними претендентами на 59-річного Романа Григорчука є "Колос" та "Полісся". Обидві команди влітку планують змінити тренерські склади. "Чорноморець" майже не має шансів зберегти нинішнього наставника.

Роман Григорчук виходить із клубного автобуса "Чорноморця". Фото: instagram.com/fcchornomorets/

Де працюватиме Григорчук

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, "Колос" не контактував із Романом Григорчуком після того, як у цьому клубі почав працювати Володимир Генінсон. Спортивний директор "Колоса" Віталій Лисицький не веде переговори ні з "Чорноморцем", ні із самим Григорчуком.

При цьому в "Колосі" вже склали список тренерів, один із яких очолить улітку команду. До нього входять не лише українські наставники, а й закордонні спеціалісти. Однак поки що фаворитом на цю посаду є виконуючий обов'язки тренер Олександр Поздєєв. Наприкінці сезону керівництво "Колоса" поговорить із футболістами команди, після чого буде визначено подальшу долю Поздєєва.

Головним претендентом на Григорчука залишається житомирське "Полісся".

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