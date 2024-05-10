Хабі Алонсо вважає, що Байєр заслуговує виграти три титули в цьому сезоні

Хабі Алонсо. Фото: Twitter/FabrizioRomano

Головний тренер "Байєра" Хабі Алонсо після драматичної нічиї з "Ромою" у півфіналі Ліги Європи поділився думками. Він заявив, що його команда проявила чудовий характер.

Коментар іспанського тренера — в матеріалі Новини.LIVE.

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"Ми раді бути у фіналі. У результаті ми зіграємо два фінали за тиждень. Ми сьогодні продемонстрували чудовий характер після їхнього другого голу. Після цього я подивився в очі своїм гравцям і побачив, що вони хочуть більшого", — сказав Алонсо

На шляху до треблу

За словами наставника, німецька команда заслуговує на требл. Раніше вони виграли Бундеслігу, тепер попереду фінали Ліги Європи та Кубку Німеччини.

🔴⚫️🇪🇸 Xabi Alonso took charge at Bayer Leverkusen on October 5, 2022 as second bottom in the league…



…he’s made history with the longest unbeaten streak in football history since UEFA with 49 games undefeated.



🤖 136 goals scored in 49 games.



🇩🇪 Bundesliga champions for the… pic.twitter.com/cIvP3HoLTo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2024

"У нас ще є шанс виграти три титули. І мої хлопці заслуговують на всі три титули", — додав іспанець.

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