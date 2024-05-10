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Хабі Алонсо вважає, що Байєр заслуговує виграти три титули в цьому сезоні

10 травня 2024 07:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Хабі Алонсо вважає, що Байєр заслуговує виграти три титули в цьому сезоні
Хабі Алонсо. Фото: Twitter/FabrizioRomano
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер "Байєра" Хабі Алонсо після драматичної нічиї з "Ромою" у півфіналі Ліги Європи поділився думками. Він заявив, що його команда проявила чудовий характер.

Коментар іспанського тренера — в матеріалі Новини.LIVE.

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"Ми раді бути у фіналі. У результаті ми зіграємо два фінали за тиждень. Ми сьогодні продемонстрували чудовий характер після їхнього другого голу. Після цього я подивився в очі своїм гравцям і побачив, що вони хочуть більшого", — сказав Алонсо

На шляху до треблу

За словами наставника, німецька команда заслуговує на требл. Раніше вони виграли Бундеслігу, тепер попереду фінали Ліги Європи та Кубку Німеччини.

"У нас ще є шанс виграти три титули. І мої хлопці заслуговують на всі три титули", — додав іспанець.

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Ліга Європи
Хабі Алонсо
Байєр
ФК Рома (Рим)

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