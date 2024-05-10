Хабі Алонсо вважає, що Байєр заслуговує виграти три титули в цьому сезоні
Головний тренер "Байєра" Хабі Алонсо після драматичної нічиї з "Ромою" у півфіналі Ліги Європи поділився думками. Він заявив, що його команда проявила чудовий характер.
Коментар іспанського тренера — в матеріалі Новини.LIVE.
"Ми раді бути у фіналі. У результаті ми зіграємо два фінали за тиждень. Ми сьогодні продемонстрували чудовий характер після їхнього другого голу. Після цього я подивився в очі своїм гравцям і побачив, що вони хочуть більшого", — сказав Алонсо
На шляху до треблу
За словами наставника, німецька команда заслуговує на требл. Раніше вони виграли Бундеслігу, тепер попереду фінали Ліги Європи та Кубку Німеччини.
🔴⚫️🇪🇸 Xabi Alonso took charge at Bayer Leverkusen on October 5, 2022 as second bottom in the league…— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2024
…he’s made history with the longest unbeaten streak in football history since UEFA with 49 games undefeated.
🤖 136 goals scored in 49 games.
🇩🇪 Bundesliga champions for the… pic.twitter.com/cIvP3HoLTo
"У нас ще є шанс виграти три титули. І мої хлопці заслуговують на всі три титули", — додав іспанець.
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