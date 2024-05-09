Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Аталанта разгромала Марсель и вышла в финал Лиги Европы arrow

Аталанта разгромала Марсель и вышла в финал Лиги Европы

9 мая 2024 23:58
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Аталанта разгромала Марсель и вышла в финал Лиги Европы
"Аталанта" победила "Марсель". Фото: "Аталанта"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Италии состоялся ответный матч полуфинала Лиги Европы. В этой игре "Аталанта" сразилась с французским "Марселем".

Подопечным Джанпьеро Гасперини удалось выиграть со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Аталанта" — "Марсель"

С первых минут матча "Аталанта" играла более агрессивно и сначала Де Кетеларе мог забивать, а затем и Скамакка. На 24-й минуте Форвард бергамасков вообще пробил в перекладину после углового.

"Аталанта" открыла счет на 30-й минуте. Лукман дальним ударом с рикошетом оставил французов не у дел — 1:0.

Несмотря на пропущенный мяч, "Марсель" не спешил создавать опасные моменты и продолжил защищаться.

В начале второго тайма "Аталанта" забила второй мяч. Руджери получил пас к левому флангу штрафного и точно пробил в дальний угол ворот. Гасперини после гола снова сделал много замен, которые перекрыли игру "Марселя".

Затем в добавленное время бергамаски забили третий мяч. Туре с левого фланга штрафной площадки пробил в дальний угол ворот.

"Аталанта" — "Марсель" — 3:0

Голы: Лукман, 30, Руджери, 52, Туре, 90+5

"Аталанта": Муссо, де Рон, Гин, Джимсити, Дзаппакоста (Гатебур, 77), Копмейнерс, Эдерсон (Скальвини, 55), Руджери, Де Кетеларе (Пашалыч, 61), Лукман (Туре, 76), Скамак 56).

"Марсель": Лопес, Мбемба, Жиго, Балерди, Клосс (Мумбанья, 72), Верету, Кондогбия, Мерлен (Энрике, 72), Ндиае (Сарр, 59), Обамеянг, Арит (Корреа, 84).

Предупреждение: Эдерсон, де Рон

Напомним, новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

Ломаченко прокомментировал угрозы от легенды бокса — что сказал украинец. 

Лунин по новому контракту пробудет в "Реале" дольше, чем ожидалось. 

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

футбол
Лига Европы
Марсель
Аталанта
еврокубки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае