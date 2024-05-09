Аталанта разгромала Марсель и вышла в финал Лиги Европы

"Аталанта" победила "Марсель". Фото: "Аталанта"

В Италии состоялся ответный матч полуфинала Лиги Европы. В этой игре "Аталанта" сразилась с французским "Марселем".

Подопечным Джанпьеро Гасперини удалось выиграть со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Аталанта" — "Марсель"

С первых минут матча "Аталанта" играла более агрессивно и сначала Де Кетеларе мог забивать, а затем и Скамакка. На 24-й минуте Форвард бергамасков вообще пробил в перекладину после углового.

"Аталанта" открыла счет на 30-й минуте. Лукман дальним ударом с рикошетом оставил французов не у дел — 1:0.

Несмотря на пропущенный мяч, "Марсель" не спешил создавать опасные моменты и продолжил защищаться.

В начале второго тайма "Аталанта" забила второй мяч. Руджери получил пас к левому флангу штрафного и точно пробил в дальний угол ворот. Гасперини после гола снова сделал много замен, которые перекрыли игру "Марселя".

Затем в добавленное время бергамаски забили третий мяч. Туре с левого фланга штрафной площадки пробил в дальний угол ворот.

"Аталанта" — "Марсель" — 3:0

Голы: Лукман, 30, Руджери, 52, Туре, 90+5

"Аталанта": Муссо, де Рон, Гин, Джимсити, Дзаппакоста (Гатебур, 77), Копмейнерс, Эдерсон (Скальвини, 55), Руджери, Де Кетеларе (Пашалыч, 61), Лукман (Туре, 76), Скамак 56).

"Марсель": Лопес, Мбемба, Жиго, Балерди, Клосс (Мумбанья, 72), Верету, Кондогбия, Мерлен (Энрике, 72), Ндиае (Сарр, 59), Обамеянг, Арит (Корреа, 84).

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