Аталанта разгромала Марсель и вышла в финал Лиги Европы
В Италии состоялся ответный матч полуфинала Лиги Европы. В этой игре "Аталанта" сразилась с французским "Марселем".
Подопечным Джанпьеро Гасперини удалось выиграть со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.
CHIUDETE LE VALIGIE, ANDIAMO A DUBLINOOOOO ✈️— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 9, 2024
PACK YOUR BAGS, WE'RE GOING TO DUBLIN ✈️#AtalantaOM #UEL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/f2yv9PydVo
"Аталанта" — "Марсель"
С первых минут матча "Аталанта" играла более агрессивно и сначала Де Кетеларе мог забивать, а затем и Скамакка. На 24-й минуте Форвард бергамасков вообще пробил в перекладину после углового.
"Аталанта" открыла счет на 30-й минуте. Лукман дальним ударом с рикошетом оставил французов не у дел — 1:0.
Несмотря на пропущенный мяч, "Марсель" не спешил создавать опасные моменты и продолжил защищаться.
В начале второго тайма "Аталанта" забила второй мяч. Руджери получил пас к левому флангу штрафного и точно пробил в дальний угол ворот. Гасперини после гола снова сделал много замен, которые перекрыли игру "Марселя".
Затем в добавленное время бергамаски забили третий мяч. Туре с левого фланга штрафной площадки пробил в дальний угол ворот.
"Аталанта" — "Марсель" — 3:0
Голы: Лукман, 30, Руджери, 52, Туре, 90+5
"Аталанта": Муссо, де Рон, Гин, Джимсити, Дзаппакоста (Гатебур, 77), Копмейнерс, Эдерсон (Скальвини, 55), Руджери, Де Кетеларе (Пашалыч, 61), Лукман (Туре, 76), Скамак 56).
"Марсель": Лопес, Мбемба, Жиго, Балерди, Клосс (Мумбанья, 72), Верету, Кондогбия, Мерлен (Энрике, 72), Ндиае (Сарр, 59), Обамеянг, Арит (Корреа, 84).
Предупреждение: Эдерсон, де Рон
Напомним, новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.
Ломаченко прокомментировал угрозы от легенды бокса — что сказал украинец.
Лунин по новому контракту пробудет в "Реале" дольше, чем ожидалось.
"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.
Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.
Читайте Новини.LIVE!