Аталанта розгромила Марсель та вийшла у фінал Ліги Європи

"Аталанта" перемогла "Марсель" Фото: "Аталанта"

В Італії відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги Європи. У цій грі "Аталанта" воювала з французьким "Марселем".

Підопічним Джанп'єро Гасперіні вдалося виграти з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Аталанта" — "Марсель"

З перших хвилин матчу "Аталанта" грала агресивніше і спочатку Де Кетеларе міг забивати, а потім і Скамакка. На 24-й хвилині Форвард бергамасків взагалі пробив у перекладину після кутового.

"Аталанта" відкрила рахунок на 30-й хвилині. Лукман дальнім ударом із рикошетом залишив французів не при справі — 1:0.

Всупереч пропущенному м'ячу, "Марсель" не поспішав створювати небезпечні моменти та продовжував захищатися.

На початку другого тайму "Аталанта" забила другий м'яч. Руджері отримав пас до лівого флангу штрафного і точно пробив у дальній кут воріт. Гасперіні після голу знову зробив багато замін, які перекрили гру "Марселя".

Потім у доданий час Бергамаски забили третій м'яч. Туре з лівого флангу штрафного майданчика пробив у дальній кут воріт.

"Аталанта" — "Марсель" — 3:0

Голи: Лукман, 30, Руджері, 52, Туре, 90+5

"Аталанта": Муссо, де Рон, Гін, Джимсіті, Дзаппакоста (Гатебур, 77), Копмейнерс, Едерсон (Скальвіні, 55), Руджері, Де Кетеларе (Пашалич, 61), Лукман (Туре, 76), Скамакка (міранчук, 56).

"Марсель": Лопес, Мбемба, Жиго, Балерді, Клосс (Мумбанья, 72), Верету, Кондогбія, Мерлен (Енріке, 72), Ндіає (Сарр, 59), Обамеянг, Аріт (Корреа, 84).

Попередження: Едерсон, де Рон

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