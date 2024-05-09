Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Аталанта розгромила Марсель та вийшла у фінал Ліги Європи arrow

Аталанта розгромила Марсель та вийшла у фінал Ліги Європи

9 травня 2024 23:58
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Аталанта розгромила Марсель та вийшла у фінал Ліги Європи
"Аталанта" перемогла "Марсель" Фото: "Аталанта"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Італії відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги Європи. У цій грі "Аталанта" воювала з французьким "Марселем".

Підопічним Джанп'єро Гасперіні вдалося виграти з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Аталанта" — "Марсель"

З перших хвилин матчу "Аталанта" грала агресивніше і спочатку Де Кетеларе міг забивати, а потім і Скамакка. На 24-й хвилині Форвард бергамасків взагалі пробив у перекладину після кутового.

"Аталанта" відкрила рахунок на 30-й хвилині. Лукман дальнім ударом із рикошетом залишив французів не при справі — 1:0.

Всупереч пропущенному м'ячу, "Марсель" не поспішав створювати небезпечні моменти та продовжував захищатися.

На початку другого тайму "Аталанта" забила другий м'яч. Руджері отримав пас до лівого флангу штрафного і точно пробив у дальній кут воріт. Гасперіні після голу знову зробив багато замін, які перекрили гру "Марселя".

Потім у доданий час Бергамаски забили третій м'яч. Туре з лівого флангу штрафного майданчика пробив у дальній кут воріт.

"Аталанта" — "Марсель" — 3:0

Голи: Лукман, 30, Руджері, 52, Туре, 90+5

"Аталанта": Муссо, де Рон, Гін, Джимсіті, Дзаппакоста (Гатебур, 77), Копмейнерс, Едерсон (Скальвіні, 55), Руджері, Де Кетеларе (Пашалич, 61), Лукман (Туре, 76), Скамакка (міранчук, 56).

"Марсель": Лопес, Мбемба, Жиго, Балерді, Клосс (Мумбанья, 72), Верету, Кондогбія, Мерлен (Енріке, 72), Ндіає (Сарр, 59), Обамеянг, Аріт (Корреа, 84).

Попередження: Едерсон, де Рон

Нагадаємо, новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума

Ломаченко прокоментував погрози від легенди боксу — що сказав українець.

Лунін за новим контрактом пробуде в "Реалі" довше, ніж очікувалося.

"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб

Довбик вирішив, де продовжить кар'єру наступного сезону.

футбол
Ліга Європи
Марсель
Аталанта
єврокубки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні