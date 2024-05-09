Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін за новим контрактом пробуде в Реалі довше, ніж очікувалося arrow

Лунін за новим контрактом пробуде в Реалі довше, ніж очікувалося

9 травня 2024 14:35
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунін за новим контрактом пробуде в Реалі довше, ніж очікувалося
Андрій Лунін рятує ворота "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У мадридському "Реалі" готуються продовжити контракт із українським голкіпером Андрієм Луніним. Між клубом та футболістом триває переговорний процес.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, новий контракт Луніна буде тривалішим, ніж очікувалося спочатку.

Читайте також:

Лунін незабаром має продовжити контракт

Український голкіпер на цю мить пов'язаний із "Реалом" чинним контрактом до 30 червня 2025 року.

Іспанські ЗМІ очікували, що Лунін може продовжити контракт із мадридцями до 2028 року. Однак Скіра отримав інформацію, що контракт продовжать до 2029 року.

Також джерело зазначило, що Лунін дуже близький до підписання нового контракту із "Реалом".

Лунін цього сезону зіграв у 30 матчах, де пропустив 28 м'ячів. При цьому голкіпер провів 12 сухих матчів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює його у 16 млн євро.

"Реал" цього сезону достроково виграв чемпіонат Іспанії та у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з дортмундською "Боруссією".

Нагадаємо, новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші.

"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб

Лунін проти "Баварії" — реакція іноземних фанатів на гру українця у Лізі чемпіонів.

Довбик вирішив, де продовжить кар'єру наступного сезону.

Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку.

футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Іспанська Ла Ліга
українські легіонери (футбол)

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка