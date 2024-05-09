Лунін за новим контрактом пробуде в Реалі довше, ніж очікувалося

Андрій Лунін рятує ворота "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У мадридському "Реалі" готуються продовжити контракт із українським голкіпером Андрієм Луніним. Між клубом та футболістом триває переговорний процес.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, новий контракт Луніна буде тривалішим, ніж очікувалося спочатку.

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Український голкіпер на цю мить пов'язаний із "Реалом" чинним контрактом до 30 червня 2025 року.

Іспанські ЗМІ очікували, що Лунін може продовжити контракт із мадридцями до 2028 року. Однак Скіра отримав інформацію, що контракт продовжать до 2029 року.

Також джерело зазначило, що Лунін дуже близький до підписання нового контракту із "Реалом".

Лунін цього сезону зіграв у 30 матчах, де пропустив 28 м'ячів. При цьому голкіпер провів 12 сухих матчів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює його у 16 млн євро.

"Реал" цього сезону достроково виграв чемпіонат Іспанії та у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з дортмундською "Боруссією".

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