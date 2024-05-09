Лунин по новому контракту пробудет в Реале дольше, чем ожидалось
В мадридском "Реале" готовятся продлить контракт с украинским голкипером Андреем Луниным. Между клубом и футболистом идет переговорный процесс.
По информации журналиста Николо Скиры, новый контракт Лунина будет более длительным, чем ожидалось изначально.
Лунин вскоре должен продлить контракт
Украинский голкипер на текущий момент связан с "Реалом" действующим контрактом до 30 июня 2025 года.
Испанские СМИ ожидали, что Лунин может продлить контракт с мадридцами до 2028 года. Однако Скира получил информацию, что контракт продлят до 2029 года.
Также источник отметил, что Лунин очень близок к подписанию нового контракта с "Реалом".
Лунин в этом сезоне сыграл в 30 матчах, где пропустил 28 мячей. При этом голкипер провел 12 сухих матчей. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает его в 16 млн евро.
"Реал" в текущем сезоне досрочно выиграл чемпионат Испании и в финале Лиги чемпионов сыграет с дортмундской "Боруссией".
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