Лунин по новому контракту пробудет в Реале дольше, чем ожидалось

Андрей Лунин спасает ворота "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

В мадридском "Реале" готовятся продлить контракт с украинским голкипером Андреем Луниным. Между клубом и футболистом идет переговорный процесс.

По информации журналиста Николо Скиры, новый контракт Лунина будет более длительным, чем ожидалось изначально.

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Украинский голкипер на текущий момент связан с "Реалом" действующим контрактом до 30 июня 2025 года.

Испанские СМИ ожидали, что Лунин может продлить контракт с мадридцами до 2028 года. Однако Скира получил информацию, что контракт продлят до 2029 года.

Также источник отметил, что Лунин очень близок к подписанию нового контракта с "Реалом".

Лунин в этом сезоне сыграл в 30 матчах, где пропустил 28 мячей. При этом голкипер провел 12 сухих матчей. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает его в 16 млн евро.

"Реал" в текущем сезоне досрочно выиграл чемпионат Испании и в финале Лиги чемпионов сыграет с дортмундской "Боруссией".

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