🔴⚫️🇪🇸 Xabi Alonso took charge at Bayer Leverkusen on October 5, 2022 как двадцать дней в league…



…это созданная история с долгой небоскребом баскетболом в футболе истории сыщика UEFA с 49 играми undefeated.



🤖 136 игроков в 49 игры.



🇩🇪 Bundesliga champions for the… pic.twitter.com/cIvP3HoLTo