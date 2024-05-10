Хаби Алонсо считает, что Байер заслуживает выиграть три титула в этом сезоне

Хаби Алонсо. Фото: Twitter/UtdEra_

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо после драматической ничьи с "Ромой" в полуфинале Лиги Европы поделился мнениями. Он заявил, что его команда проявила отличный характер.

Комментарий испанского тренера – в материале Новини.LIVE.

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"Мы рады быть в финале. В результате мы сыграем два финала в неделю. Мы сегодня продемонстрировали отличный характер после их второго гола. После этого я посмотрел в глаза своим игрокам и увидел, что они хотят большего", — сказал Алонсо

На пути к треблу

По словам наставника, немецкая команда заслуживает требла. Ранее они выиграли Бундеслигу, теперь впереди финалы Лиги Европы и Кубка Германии.

🔴⚫️🇪🇸 Xabi Alonso took charge at Bayer Leverkusen on October 5, 2022 как двадцать дней в league…



…это созданная история с долгой небоскребом баскетболом в футболе истории сыщика UEFA с 49 играми undefeated.



🤖 136 игроков в 49 игры.



🇩🇪 Bundesliga champions for the… pic.twitter.com/cIvP3HoLTo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2024

"У нас еще есть шанс выиграть три титула. И мои ребята заслуживают всех трех титулов" , — добавил испанец.

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