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Хаби Алонсо считает, что Байер заслуживает выиграть три титула в этом сезоне

10 мая 2024 07:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Хаби Алонсо считает, что Байер заслуживает выиграть три титула в этом сезоне
Хаби Алонсо. Фото: Twitter/UtdEra_
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо после драматической ничьи с "Ромой" в полуфинале Лиги Европы поделился мнениями. Он заявил, что его команда проявила отличный характер.

Комментарий испанского тренера – в материале Новини.LIVE.

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"Мы рады быть в финале. В результате мы сыграем два финала в неделю. Мы сегодня продемонстрировали отличный характер после их второго гола. После этого я посмотрел в глаза своим игрокам и увидел, что они хотят большего", — сказал Алонсо

На пути к треблу

По словам наставника, немецкая команда заслуживает требла. Ранее они выиграли Бундеслигу, теперь впереди финалы Лиги Европы и Кубка Германии.

"У нас еще есть шанс выиграть три титула. И мои ребята заслуживают всех трех титулов" , — добавил испанец.

Напомним, новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

Ломаченко прокомментировал угрозы от легенды бокса — что сказал украинец. 

Лунин по новому контракту пробудет в "Реале" дольше, чем ожидалось. 

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Лига Европы
Хаби Алонсо
Байер
ФК Рома (Рим)

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