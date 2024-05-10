Баєр Хабі Алонсо встановив унікальний рекорд у європейському футболі — деталі

Хабі Алонсо святкує вихід у фінал Ліги Європи. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Серія матчів без поразок леверкузенського "Баєра" не закінчується. Команда відмовляється програвати вже 49 поєдинків, що є рекордом у європейському футболі.

Однак, німецька команда встановила ще одне важливе досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Баєр" виграв у "Роми" перший матч у півфіналі Ліги Європи з рахунком 2:0. У поєдинку у відповідь німці дозволили італійській команді забити два м'ячі, але в підсумку зустріч закінчилася з рахунком 2:2. "Фармацевти" знову відігралися та врятувалися від поразки.

Новий рекорд "Баєра"

Підопічні Хабі Алонсо вже у 17 матчі за цей сезон забили голи незадовго до фінального свистка. "Баєр" оформив 17 голів після 90-ї хвилини цього сезону. Завдяки цьому підопічні Хабі Алонсо оформили 12 камбеків у сезоні. Раніше подібне не вдавалося жодній команді.

Керівництво "Баєра" під час матчу з "Ромою". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Голи після 80-ї хвилини стали фірмовою рисою цьогорічного "Баєра". Однією з причин, чому леверкузенцям вдається їх забивати, є заміни у виконанні Хабі Алонсо. Молодий тренер уміє підсилити гру своєї команди під час матчів.

"Баєр" вже став чемпіоном Німеччини. Крім цього, "фармацевти" в нинішньому сезоні можуть стати володарями Кубка Німеччини (25 травня) і виграти Лігу Європи (22 травня).

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