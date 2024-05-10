Байєр у фантастичному стилі відігрався з Ромою та встановив рекорд

Байєр святкує вихід у фінал Ліги Європи. Фото: Reuters

Леверкузеньский "Байєр" подарував шанувальникам справжнє футбольне божевілля у грі з "Ромою" у другому півфіналі Ліги Європи. Команда поступалась в рахунку 0:2, але зуміла врятувати нічию на 90+7 хвилині, вийти у фінал та побити рекорд за кількістю матчів без поразок.

Подробиці та відео трилеру — у матеріалі Новини.LIVE.

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Здавалось після впевненої перемоги з рахунком 2:0 на виїзді у першому матчі, у німці не буде проблем на власному полі. Але італійці були іншої думки.

Перший гол гості відіграли наприкінці першого тайму. Азмун заробив пенальті, а Паредес його реалізував. Другий гол забили теж з пенальті. Гложек зіграв рукою на 65-й, Паредес зному виконав вдало вирок. 0:2 та сценарій, який вів гру до овертаймів.

Врятували неймовірний рекорд

Довго господарі не могли створити небезпечні моменти, щоб повернути перевагу. Вийшло лише на 82-й хвилині й одразу автогол від суперників. Грімальдо виконав подачу, а Манчіні випадково поцілив у власні ворота.

Врятувати ще й нічию та побити рекорд "Бенфіки" по безпрограшним матчем вдалося прямо перед фінальним свистком. Станішич в красивому стилі з дриблінгом змістився з правого флангу та зробив остаточний рахунок 2:2. Це найдовша серія без поразок в Європейському футболі — 49 матчів, на один більше ніж у клубу з Ліссабону.

Тепер у підопічних Хабі Алонсо ще й залишається шанс на требл. Золото Бундесліги вже у кишені. попереду фінали Ліги Європи та Кубка Німеччини.

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