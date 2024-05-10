Байер в фантастическом стиле отыгрался с Ромой и установил рекорд

Байер отмечает выход в финал Лиги Европы. Фото: Reuters

Леверкузеньский "Байер" подарил поклонникам настоящее футбольное безумие в игре с "Ромой" во втором полуфинале Лиги Европы. Команда уступала в счете 0:2, но сумела спасти ничью на 90+7 минуте, выйти в финал и побить рекорд по количеству матчей без поражений.

Подробности и видео триллера – в материале Новини.LIVE.

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Казалось, после уверенной победы со счетом 2:0 на выезде в первом матче, у немцы не будет проблем на собственном поле. Но итальянцы были иного мнения.

Первый гол гости отыграли в конце первого тайма. Азмун заработал пенальти, а Паредес его реализовал. Второй гол забили тоже с пенальти. Гложек сыграл рукой на 65-й, Паредес снова выполнил удачно приговор. 0:2 и сценарий, который вел игру в овертаймы.

Спасли невероятный рекорд

Долгое время хозяева не могли создать опасные моменты, чтобы вернуть преимущество. Вышло всего на 82-й минуте и сразу автогол от соперников. Гримальдо выполнил подачу, а Манчини случайно попал в свои ворота.

Спасти еще и ничью и побить рекорд "Бенфики" по беспроигрышным матчам удалось прямо перед финальным свистком. Станишич в красивом стиле с дриблингом сместился с правого фланга и сделал окончательный счет 2:2. Это самая длинная серия без поражений в Европейском футболе — 49 матчей, на один больше чем у Лиссабонского клуба.

Теперь у подопечных Хаби Алонсо еще остается шанс на требл. Золото Бундеслиги уже в кармане. впереди финалы Лиги Европы и Кубка Германии.

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