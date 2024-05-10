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Байер Хаби Алонсо установил уникальный рекорд в европейском футболе — детали

10 мая 2024 09:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Байер Хаби Алонсо установил уникальный рекорд в европейском футболе — детали
Хаби Алонсо празднует выход в финал Лиги Европы. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Серия матчей без поражений леверкузенского "Байера" не заканчивается. Команда отказывается проигрывать уже 49 поединков, что является рекордом в европейском футболе. 

Однако немецкая команда установила еще одно важное достижение, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Байер" выиграл у "Ромы" первый матч в полуфинале Лиги Европы со счетом 2:0. В ответном поединке немцы позволили итальянской команде забить два мяча, но в итоге встреча закончилась со счетом 2:2. "Фармацевты" снова отыгрались и спаслись от поражения.

Новый рекорд "Байера" 

Подопечные Хаби Алонсо уже в 17 матче за этот сезон забили голы незадолго до финального свистка. "Байер" оформил 17 голов после 90-й минуты в этом сезоне. Благодаря этому подопечные Хаби Алонсо оформили 12 камбэков в сезоне. Ранее подобное не удавалось ни одной команде. 

Хаби Алонсо
Руководство "Байера" во время матча с "Ромой". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Голы после 80-й минуты стали фирменной чертой нынешнего "Байера". Одной из причин, почему леверкузенцам удается их забивать, являются замены в исполнении Хаби Алонсо. Молодой тренер умеет усилить игру своей команды во время матчей. 

"Байер" уже стал чемпионом Германии. Помимо этого "фармацевты" в нынешнем сезоне могут стать обладателями Кубка Германии (25 мая) и выиграть Лигу Европы (22 мая). 

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спорт
футбол
рекорд
Лига Европы
Хаби Алонсо
Байер

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