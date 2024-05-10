Куртуа заменит Лунина в основе Реала в финале Лиги чемпионов

Андрей Лунин празднует выход "Реала" в финале Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин пропустит финал Лиги чемпионов. Тренерский штаб испанской команды планирует выбрать другого вратаря для игры в самом важном матче сезона.

Карло Анчелотти решил доверить место в основе более опытному футболисту, сообщает Marca.

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Андрей Лунин (справа) и Тибо Куртуа (слева). Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Разочарование Лунина

На протяжение большей части матчей в этом сезоне ворота мадридского "Реала" защищал Андрей Лунин. После тяжелой травмы Тибо Куртуа, которая надолго выбила бельгийца из основного состава, украинец выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и не подвел команду.

Лунин стал первым украинским футболистом, который набрал больше трех миллионов подписчиков в социальных сетях. Это произошло по причине успешной игры Андрея в ряде поединков, включая матчи с "Барселоной" или "Манчестер Сити".

Однако Карло Анчелотти решил, что в финале Лиги чемпионов "Реалу" понадобится уверенность и опыт Тибо Куртуа. Официально эта информация пока не подтверждена.

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