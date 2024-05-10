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Куртуа заменит Лунина в основе Реала в финале Лиги чемпионов

10 мая 2024 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Куртуа заменит Лунина в основе Реала в финале Лиги чемпионов
Андрей Лунин празднует выход "Реала" в финале Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин пропустит финал Лиги чемпионов. Тренерский штаб испанской команды планирует выбрать другого вратаря для игры в самом важном матче сезона. 

Карло Анчелотти решил доверить место в основе более опытному футболисту, сообщает Marca

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти принял тяжелое решение, которое не понравится одному из игроков его команды. Испанские журналисты опубликовали информацию о том, что итальянский наставник вернется в состав Тибо Куртуа на важный матч сезона. 

Андрей Лунин и Тибо Куртуа
Андрей Лунин (справа) и Тибо Куртуа (слева). Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Разочарование Лунина 

На протяжение большей части матчей в этом сезоне ворота мадридского "Реала" защищал Андрей Лунин. После тяжелой травмы Тибо Куртуа, которая надолго выбила бельгийца из основного состава, украинец выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и не подвел команду. 

Лунин стал первым украинским футболистом, который набрал больше трех миллионов подписчиков в социальных сетях. Это произошло по причине успешной игры Андрея в ряде поединков, включая матчи с "Барселоной" или "Манчестер Сити". 

Однако Карло Анчелотти решил, что в финале Лиги чемпионов "Реалу" понадобится уверенность и опыт Тибо Куртуа. Официально эта информация пока не подтверждена. 

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спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Тибо Куртуа

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