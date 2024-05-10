Куртуа замінить Луніна в основі Реала у фіналі Ліги чемпіонів

Андрій Лунін святкує вихід "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін пропустить фінал Ліги чемпіонів. Тренерський штаб іспанської команди планує обрати іншого воротаря для гри у найважливішому матчі сезону.

Карло Анчелотті вирішив довірити місце в основі досвідченішому футболісту, повідомляє Marca.

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Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті ухвалив важке рішення, яке не сподобається одному із гравців його команди. Іспанські журналісти опублікували інформацію про те, що італійський наставник повернеться до складу Тібо Куртуа на важливий матч сезону.

Андрій Лунін (праворуч) та Тібо Куртуа (ліворуч). Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Розчарування Луніна

Протягом більшої частини матчів цього сезону ворота мадридського "Реала" захищав Андрій Лунін. Після тяжкої травми Тібо Куртуа, яка надовго вибила бельгійця з основного складу, українець виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги й не підвів команду.

Лунін став першим українським футболістом, який набрав понад три мільйони передплатників у соціальних мережах. Це сталося через успішну гру Андрія в ряді поєдинків, включаючи матчі з "Барселоною" або "Манчестер Сіті".

Однак Карло Анчелотті вирішив, що у фіналі Ліги чемпіонів "Реалу" знадобиться впевненість та досвід Тібо Куртуа. Офіційно цю інформацію поки що не підтверджено.

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