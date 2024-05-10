Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Куртуа замінить Луніна в основі Реала у фіналі Ліги чемпіонів arrow

Куртуа замінить Луніна в основі Реала у фіналі Ліги чемпіонів

10 травня 2024 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Куртуа замінить Луніна в основі Реала у фіналі Ліги чемпіонів
Андрій Лунін святкує вихід "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін пропустить фінал Ліги чемпіонів. Тренерський штаб іспанської команди планує обрати іншого воротаря для гри у найважливішому матчі сезону.

Карло Анчелотті вирішив довірити місце в основі досвідченішому футболісту, повідомляє Marca.

Читайте також:

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті ухвалив важке рішення, яке не сподобається одному із гравців його команди. Іспанські журналісти опублікували інформацію про те, що італійський наставник повернеться до складу Тібо Куртуа на важливий матч сезону.

Андрій Лунін та Тібо Куртуа
Андрій Лунін (праворуч) та Тібо Куртуа (ліворуч). Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Розчарування Луніна

Протягом більшої частини матчів цього сезону ворота мадридського "Реала" захищав Андрій Лунін. Після тяжкої травми Тібо Куртуа, яка надовго вибила бельгійця з основного складу, українець виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги й не підвів команду.

Лунін став першим українським футболістом, який набрав понад три мільйони передплатників у соціальних мережах. Це сталося через успішну гру Андрія в ряді поєдинків, включаючи матчі з "Барселоною" або "Манчестер Сіті".

Однак Карло Анчелотті вирішив, що у фіналі Ліги чемпіонів "Реалу" знадобиться впевненість та досвід Тібо Куртуа. Офіційно цю інформацію поки що не підтверджено.

Нагадаємо, "Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.

Григорчук може піти з "Чорноморця" до іншого клубу УПЛ.

Ребров розповів, коли оголосить заявку на Євро-2024 і кого викличе до збірної України.

Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.

"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Тібо Куртуа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні