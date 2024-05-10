Ребров розповів, коли оголосить заявку на Євро-2024 і кого викличе до збірної України

Сергій Ребров перед матчем збірної України Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував підготовку команди до чемпіонату Європи, який цього літа пройде у Німеччині. Перед континентальною першістю "синьо-жовті" зіграють декілька товариських матчів.

Ребров розповів, коли назве заявку національної команди, в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

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Збірна України зіграє три товариські поєдинки перед стартом Євро-2024. Суперниками команди Сергія Реброва стануть Німеччина (3 червня), Польща (7 червня) та Молдова (11 червня).

Сергій Ребров має автобус національної команди. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Що Ребров сказав про заявку збірної України

Під час товариських матчів перед чемпіонатом Європи запрошення до національної команди можуть отримати футболісти, які майже не мають досвіду виступів за національну команду.

На основі результатів, які "синьо-жовті" продемонструють у цих поєдинках, тренерський штаб сформує заявку на Євро-2024. Сергій Ребров не бачить сенсу поспішати з оголошенням прізвищ гравців, які братимуть участь у турнірі.

"Думаю, що саме 7 червня ми оголосимо нашу заявку. Подивимося, кого запросимо на товариські матчі, які ми проводитимемо до Євро-2024. Час до формування заявки ще є. І клубний сезон ще триває. Сподіваємося, що наші гравці закінчать його без травм", — розповів тренер.

Євро-2024 розпочнеться 14 червня. У рамках групового етапу турніру збірна України зіграє з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

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