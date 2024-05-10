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Ребров рассказал, когда огласит заявку на Евро-2024 и кого вызовет в сборную Украины

10 мая 2024 11:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров рассказал, когда огласит заявку на Евро-2024 и кого вызовет в сборную Украины
Сергей Ребров перед матчем сборной Украины. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал подготовку команды к чемпионату Европы, который этим летом пройдет в Германии. Перед континентальным первенством "сине-желтые" сыграют несколько товарищеских матчей.

Ребров рассказал, когда назовет заявку национальной команды, в интервью Dynamo.kiev.ua.

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Сборная Украины сыграет три товарищеских поединка перед стартом Евро-2024. Соперниками команды Сергея Реброва станут Германия (3 июня), Польша (7 июня) и Молдова (11 июня). 

Сергей Ребров
Сергей Ребров у автобуса национальной команды. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Что Ребров сказал о заявке сборной Украины

Во время товарищеских матчей перед чемпионатом Европы приглашения в национальную команду могут получить футболисты, у которых почти нет опыта выступлений за национальную команду.

На основе результатов, которые "сине-желтые" продемонстрируют в этих поединках, тренерский штаб сформирует заявку на Евро-2024. Сергей Ребров не видит смысла спешить с объявлением фамилий игроков, которые примут участие в турнире. 

"Думаю, что именно 7 июня мы объявим нашу заявку. Посмотрим, кого пригласим на товарищеские матчи, которые мы будем проводить до Евро-2024. Время до формирования заявки еще есть. И клубный сезон ведь еще продолжается. Надеемся, что наши игроки закончат его без травм", — рассказал тренер. 

Евро-2024 начнется 14 июня. В рамках группового этапа турнира сборная Украины сыграет с Румынией, Словакией и Бельгией. 

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спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Евро-2024

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