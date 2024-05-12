Ястремская и Калинина проиграли соперницам из ТОП-10 на тысячнике в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: j48tennis

В Риме состоялись матчи третьего круга турнира серии WTA 1000. На этой стадии также выступили украинки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Украинские теннисистки уступили соперницам из ТОП-10 рейтинга WTA, сообщил портал Новини.LIVE.

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Даяна Ястремская — Арина Соболенко — 4:6, 2:6

Ястремская в четвертый раз встречалась с белоруской Соболенко. До этого матча Даяна трижды выиграла, а крайний их матч прошел на старте сезона турнира WTA 500 в Аделаиде в 2020 году.

Матч длился 1 час 28 минут, в течение которых Даяна подала два эйса, сделала четыре двойные ошибки и не реализовала свои два брейк-пойнта.

Вторая ракетка мира сделала один эйс, сделала три двойные ошибки и использовала три из десяти брейков.

Следующей соперницей Соболенко станет победительница матча Элины Свитолиной и Анны Калинской.

Ангелина Калинина — Мария Саккари — 6:7, 0:6

Ранее девушки дважды встречались и обменялись победами.

Матч украинки и восьмой ракетки мира длился 1 час 51 минуту, в течение которых Ангелина один раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала один из шести брейк-пойнтов.

Саккари три раза подала навылет, сделала три двойные ошибки и использовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

Калинина не смогла защитить очки за прошлогодний финал в Риме и после окончания турнира вылетит из ТОП-50 рейтинга WTA.

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