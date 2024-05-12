Ястремська та Калініна програли суперницям з ТОП-10 на тисячнику у Римі
У Римі відбулися матчі третього кола турніру серії WTA 1000. На цій стадії також виступили українки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.
Українські тенісистки поступилися суперницям із ТОП-10 рейтингу WTA, повідомив портал Новини.LIVE.
Даяна Ястремська — Аріна Соболенко — 4:6, 2:6
Ястремська вчетверте зустрічалася з білорускою Соболенко. До цього матчу Даяна тричі виграла, а останній матч выдбувся на старті сезону турніру WTA 500 в Аделаїді в 2020 році.
Матч тривав 1 годину 28 хвилин, протягом яких Даяна подала два ейси, зробила чотири подвійні помилки і не реалізувала свої два брейк-пойнти.
Друга ракетка світу зробила один ейс, зробила три подвійні помилки та використала три з десяти брейків.
Наступною суперницею Соболенка стане переможниця матчу Еліни Світоліної та Анни Калінської.
Ангеліна Калініна — Марія Саккарі — 6:7, 0:6
Раніше дівчата двічі зустрічалися та обмінялися перемогами.
Матч українки та восьмої ракетки світу тривав 1 годину 51 хвилину, протягом яких Ангеліна один раз подала навиліт, зробила одну подвійну помилку та реалізувала один із шести брейк-пойнтів.
Саккарі тричі подала навиліт, зробила три подвійні помилки та використала чотири з восьми брейк-пойнтів.
Калініна не змогла захистити очки за торішній фінал у Римі та після закінчення турніру вилетить із ТОП-50 рейтингу WTA.
Нагадаємо, Усик відреагував на перемогу Ломаченка.
"Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.
Григорчук може піти з "Чорноморця" до іншого клубу УПЛ.
Куртуа замінить Луніна в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.
Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.
"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.
Читайте Новини.LIVE!