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Усик відреагував на перемогу Ломаченка

12 травня 2024 14:55
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Агабекян Карен
редактор
Усик відреагував на перемогу Ломаченка
Український суперважковаговик Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Австралії чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко переміг колишнього абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа. Українцю вдалося нокаутувати свого суперника у 11-му раунді.

Одним із тих, хто відреагував на перемогу Ломаченка, став його кум і об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик, який залишив повідомлення у соцмережах.

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Привітання Усика для Ломаченка. Фото: скриншот

Що Усик сказав про перемогу Ломаченка

Усик привітав свого друга, який згодом узяв синьо-жовтий прапор у руки, але так і не сказав про Україну та війну.

"Вітаю, брат. Слава Богу за все", — написав Усик.

Василь після поєдинку присвятив свою перемогу батькові Анатолію Ломаченку, який переконав його не завершувати кар'єру після поразки у бою з Девіном Хейні.

Для Ломаченка перемога над Камбососом стала 18-ою та 12-ою достроковою. Також у Василя три поразки.

У Камбососа в кар'єрі 21 перемога, 10 дострокових і три поразки.

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Ломаченко — Камбосос

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