Усик відреагував на перемогу Ломаченка
В Австралії чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко переміг колишнього абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа. Українцю вдалося нокаутувати свого суперника у 11-му раунді.
Одним із тих, хто відреагував на перемогу Ломаченка, став його кум і об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик, який залишив повідомлення у соцмережах.
Що Усик сказав про перемогу Ломаченка
Усик привітав свого друга, який згодом узяв синьо-жовтий прапор у руки, але так і не сказав про Україну та війну.
"Вітаю, брат. Слава Богу за все", — написав Усик.
Василь після поєдинку присвятив свою перемогу батькові Анатолію Ломаченку, який переконав його не завершувати кар'єру після поразки у бою з Девіном Хейні.
Для Ломаченка перемога над Камбососом стала 18-ою та 12-ою достроковою. Також у Василя три поразки.
У Камбососа в кар'єрі 21 перемога, 10 дострокових і три поразки.
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