Усик отреагировал на победу Ломаченко

Украинский супертяжеловес Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

В Австралии чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко победил бывшего абсолютного чемпиона Джорджа Камбососа. Украинцу удалось нокаутировать своего соперника в 11-м раунде.

Одним из тех, кто отреагировал на победу Ломаченко, стал его кум и объединенный чемпион мира Александр Усик, оставивший сообщение в соцсетях.

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Поздравление Усика для Ломаченко. Фото: скриншот

Что Усик сказал о победе Ломаченко

Усик поздравил своего друга, который после взял сине-желтый флаг в руки, но так и не сказал об Украине и войне.

"Поздравляю, брат. Слава Богу за все", — написал Усик.

Василий после поединка посвятил свою победу отцу Анатолию Ломаченко, который переубедил его не завершать карьеру после поражения в бою с Девином Хэйни.

Для Ломаченко победа над Камбососом стала 18-й и 12-й досрочной. Также у Василия три поражения.

У Камбососа в карьере 21 победа, 10 досрочных, и три поражения.

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