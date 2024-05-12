Усик отреагировал на победу Ломаченко
В Австралии чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко победил бывшего абсолютного чемпиона Джорджа Камбососа. Украинцу удалось нокаутировать своего соперника в 11-м раунде.
Одним из тех, кто отреагировал на победу Ломаченко, стал его кум и объединенный чемпион мира Александр Усик, оставивший сообщение в соцсетях.
Что Усик сказал о победе Ломаченко
Усик поздравил своего друга, который после взял сине-желтый флаг в руки, но так и не сказал об Украине и войне.
"Поздравляю, брат. Слава Богу за все", — написал Усик.
Василий после поединка посвятил свою победу отцу Анатолию Ломаченко, который переубедил его не завершать карьеру после поражения в бою с Девином Хэйни.
Для Ломаченко победа над Камбососом стала 18-й и 12-й досрочной. Также у Василия три поражения.
У Камбососа в карьере 21 победа, 10 досрочных, и три поражения.
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