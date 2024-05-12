Видео нокаута в бою Ломаченко — Камбосос

Бой Ломаченко — Камбосос. Фото: скриншот

В австралийском Перте завершилось большое боксерское шоу. В главном событии боксировали экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и бывший абсолютный чемпион легкого дивизиона Джордж Камбосос.

Украинец Ломаченко выиграл нокаутом в 11-м раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

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Loma had a sold-out crowd in Perth on their feet 🍿 pic.twitter.com/jfJcY59SSs — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Василий в 11-м раунде отправил соперника в нокдаун ударом по корпусу. Камбосос поднялся на ноги, но Ломаченко сразу же пробил в его живот три удара, после которых Джордж снова упал, а судья остановил поединок.

Что получил Ломаченко

Василий очень уверенно провел поединок и забрал все, кроме шестого, раунды.

Украинец благодаря победе выиграл вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Для Василия это 18-я победа в карьере, 12-я досрочная. При этом у него три поражения.

Камбосос проиграл свой третий бой. При этом у Джорджа 21 победа и 10 досрочных.

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