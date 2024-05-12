Ломаченко досрочно победил Камбососа ярким нокаутом

Победа Ломаченко. Фото: скрин

Украинский боксер Василий Ломаченко (18-3, 11 КО) досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF). Поединок завершился нокаутом в пользу 36-летнего украинца в 11-й раунде.

О ходе боя и видео в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Первый раунд начался с разведки без форсирования, а дальше динамика боя изменилась. Более активно выглядел Василий, у которого проходили неплохие комбинации.

Постепенно преимущество украинца становилось все более очевидным. Ломаченко больше выбрасывал удары и работал первым номером, демонстрируя свои фирменные движения на ногах, когда после удара отскакивал в сторону. На последней минуте 4 раунда Камбосос пропустил несколько мощных ударов в голову, которые заметно поразили его.

Нокаут в 11 раунде

За 10 секунд до окончания 5-го раунда Джордж, пропустив хук, пошатнулся, чуть не коснувшись рукой ринга, но рефери показал, что нокдауна не было.

В 7-м раунде Камбосос попытался перехватить инициативу, но все закончилось падением на ринг и снова без нокдауна.

Ближе к концу поединка у Камбососа открылось сечение над правым глазом. Джордж все больше ловил своими ударами воздух, тогда как нападение украинского бойца нанесло заметный ущерб. В результате Ломаченко победил нокаутом в 11 раунде.

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов.

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.