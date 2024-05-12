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Ломаченко досрочно победил Камбососа ярким нокаутом

12 мая 2024 08:32
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ломаченко досрочно победил Камбососа ярким нокаутом
Победа Ломаченко. Фото: скрин
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский боксер Василий Ломаченко (18-3, 11 КО) досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF). Поединок завершился нокаутом в пользу 36-летнего украинца в 11-й раунде.

О ходе боя и видео в материале Новини.LIVE.

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Первый раунд начался с разведки без форсирования, а дальше динамика боя изменилась. Более активно выглядел Василий, у которого проходили неплохие комбинации.

Постепенно преимущество украинца становилось все более очевидным. Ломаченко больше выбрасывал удары и работал первым номером, демонстрируя свои фирменные движения на ногах, когда после удара отскакивал в сторону. На последней минуте 4 раунда Камбосос пропустил несколько мощных ударов в голову, которые заметно поразили его.

Нокаут в 11 раунде

За 10 секунд до окончания 5-го раунда Джордж, пропустив хук, пошатнулся, чуть не коснувшись рукой ринга, но рефери показал, что нокдауна не было.

В 7-м раунде Камбосос попытался перехватить инициативу, но все закончилось падением на ринг и снова без нокдауна.

Ближе к концу поединка у Камбососа открылось сечение над правым глазом. Джордж все больше ловил своими ударами воздух, тогда как нападение украинского бойца нанесло заметный ущерб. В результате Ломаченко победил нокаутом в 11 раунде.

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бокс
Василий Ломаченко
Джордж Камбосос
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