Ломаченко — Камбосос — кого букмекери вважають фаворитом

Камбосос та Ломаченко. Фото: Twitter/myfightgame

До старту поєдинку українського боксера Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа з Австралії залишається приблизно година. Наразі тривають бої андеркарта.

Букмекери поділились вирішальними прогнозами на головний бій вечора, передає Новини.LIVE.

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На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер. Ставки на перемогу Ломаченко приймають із коефіцієнтом 1.16, тоді як успіх австралійця оцінюється котируванням 6.00. На нічию дають 23.0.

Our main event fighters have arrived



George Kambosos Jr and Vasyl Lomachenko are in the arena



Watch all the action here: https://t.co/sjoOgomNgf #LOMAKAMBOSOS pic.twitter.com/eCydmG3fer — MAIN EVENT (@MainEventTV) May 12, 2024

Букмекери прогнозують виграш Ломаченка нокаутом із коефіцієнтом 3.40, перемогу Камбососа аналогічним чином – 13.00. Імовірність перемоги українця за очками – 1.62, а австралійця – 9.50.

В якому разі завершиться бій

На бій Ломаченко — Камбосос є прогнози букмекерів щодо того, в якому раунді може закінчитися бій. Так, найімовірніше, оцінюється дострокова перемога українця в 10 раунді — на це дають коефіцієнт 18.00.

Початок бою Василь Ломаченко — Джордж Камбосос заплановано орієнтовно на 7:00 за київським часом. Сам вечір боксу відбувається на RAC Arena у Перті, Австралія.

На коні бою Ломаченко — Камбосос стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі. В андеркарті Педро Геварра з Мексики переміг автралійця Енрю Малоуні.

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