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Ломаченко — Камбосос — кого букмекери вважають фаворитом

12 травня 2024 06:16
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ломаченко — Камбосос — кого букмекери вважають фаворитом
Камбосос та Ломаченко. Фото: Twitter/myfightgame
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

До старту поєдинку українського боксера Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа з Австралії залишається приблизно година. Наразі тривають бої андеркарта.

Букмекери поділились вирішальними прогнозами на головний бій вечора, передає Новини.LIVE.

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На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер. Ставки на перемогу Ломаченко приймають із коефіцієнтом 1.16, тоді як успіх австралійця оцінюється котируванням 6.00. На нічию дають 23.0.

Букмекери прогнозують виграш Ломаченка нокаутом із коефіцієнтом 3.40, перемогу Камбососа аналогічним чином – 13.00. Імовірність перемоги українця за очками – 1.62, а австралійця – 9.50.

В якому разі завершиться бій

На бій Ломаченко — Камбосос є прогнози букмекерів щодо того, в якому раунді може закінчитися бій. Так, найімовірніше, оцінюється дострокова перемога українця в 10 раунді — на це дають коефіцієнт 18.00.

Початок бою Василь Ломаченко — Джордж Камбосос заплановано орієнтовно на 7:00 за київським часом. Сам вечір боксу відбувається на RAC Arena у Перті, Австралія.

На коні бою Ломаченко — Камбосос стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі. В андеркарті Педро Геварра з Мексики переміг автралійця Енрю Малоуні.

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бокс
Василь Ломаченко
Джордж Камбосос
Ломаченко — Камбосос

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