Ломаченко — Камбосос — кого букмекери вважають фаворитом
До старту поєдинку українського боксера Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа з Австралії залишається приблизно година. Наразі тривають бої андеркарта.
Букмекери поділились вирішальними прогнозами на головний бій вечора, передає Новини.LIVE.
На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер. Ставки на перемогу Ломаченко приймають із коефіцієнтом 1.16, тоді як успіх австралійця оцінюється котируванням 6.00. На нічию дають 23.0.
Our main event fighters have arrived— MAIN EVENT (@MainEventTV) May 12, 2024
George Kambosos Jr and Vasyl Lomachenko are in the arena
Watch all the action here: https://t.co/sjoOgomNgf #LOMAKAMBOSOS pic.twitter.com/eCydmG3fer
Букмекери прогнозують виграш Ломаченка нокаутом із коефіцієнтом 3.40, перемогу Камбососа аналогічним чином – 13.00. Імовірність перемоги українця за очками – 1.62, а австралійця – 9.50.
В якому разі завершиться бій
На бій Ломаченко — Камбосос є прогнози букмекерів щодо того, в якому раунді може закінчитися бій. Так, найімовірніше, оцінюється дострокова перемога українця в 10 раунді — на це дають коефіцієнт 18.00.
Початок бою Василь Ломаченко — Джордж Камбосос заплановано орієнтовно на 7:00 за київським часом. Сам вечір боксу відбувається на RAC Arena у Перті, Австралія.
На коні бою Ломаченко — Камбосос стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі. В андеркарті Педро Геварра з Мексики переміг автралійця Енрю Малоуні.
Нагадаємо, "Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.
Григорчук може піти з "Чорноморця" до іншого клубу УПЛ.
Куртуа замінить Луніна в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.
Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.
"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.
Читайте Новини.LIVE!