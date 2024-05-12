Ломаченко — Камбосос — кого букмекеры считают фаворитом
До старта поединка украинского боксера Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа из Австралии остается около часа. Пока продолжаются бои андеркарта.
Букмекеры поделились решающими прогнозами на главное сражение вечера, передает Новини.LIVE.
По мнению букмекеров, фаворитом противостояния есть украинский боксер. Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1.16, в то время как успех австралийца оценивается котировкой 6.00. На ничью дают 23.0.
Нашим главным участником борцов было предложено— MAIN EVENT (@MainEventTV) May 12, 2024
George Kambosos Jr and Vasyl Lomachenko в Арене
Watch all the action here: https://t.co/sjoOgomNgf #LOMAKAMBOSOS pic.twitter.com/eCydmG3fer
Букмекеры прогнозируют выигрыш Ломаченко нокаутом с коэффициентом 3.40, победа Камбососа аналогичным образом — 13.00. Вероятность победы украинца по очкам — 1.62, а австралийца — 9.50.
В каком случае завершится бой
На бой Ломаченко — Камбосос есть прогнозы букмекеров по поводу того, в каком раунде может закончиться бой. Да, вероятнее всего, оценивается досрочная победа украинца в 10 раунде — на это дают коэффициент 18.00.
Начало боя Василий Ломаченко — Джордж Камбосос запланировано ориентировочно на семь часов по киевскому времени. Сам вечер бокса проходит на RAC Arena в Перте, Австралия.
На коне боя Ломаченко — Камбосос будет стоять вакантный титул IBF в легком весе. В андеркарте Педро Геварра из Мексики победил автралийца Энрю Малоуни.
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