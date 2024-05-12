Ломаченко — Камбосос — кого букмекеры считают фаворитом

Камбосос и Ломаченко. Фото: Twitter/myfightgame

До старта поединка украинского боксера Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа из Австралии остается около часа. Пока продолжаются бои андеркарта.

Букмекеры поделились решающими прогнозами на главное сражение вечера, передает Новини.LIVE.

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По мнению букмекеров, фаворитом противостояния есть украинский боксер. Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1.16, в то время как успех австралийца оценивается котировкой 6.00. На ничью дают 23.0.

Нашим главным участником борцов было предложено



George Kambosos Jr and Vasyl Lomachenko в Арене



Watch all the action here: https://t.co/sjoOgomNgf #LOMAKAMBOSOS pic.twitter.com/eCydmG3fer — MAIN EVENT (@MainEventTV) May 12, 2024

Букмекеры прогнозируют выигрыш Ломаченко нокаутом с коэффициентом 3.40, победа Камбососа аналогичным образом — 13.00. Вероятность победы украинца по очкам — 1.62, а австралийца — 9.50.

В каком случае завершится бой

На бой Ломаченко — Камбосос есть прогнозы букмекеров по поводу того, в каком раунде может закончиться бой. Да, вероятнее всего, оценивается досрочная победа украинца в 10 раунде — на это дают коэффициент 18.00.

Начало боя Василий Ломаченко — Джордж Камбосос запланировано ориентировочно на семь часов по киевскому времени. Сам вечер бокса проходит на RAC Arena в Перте, Австралия.

На коне боя Ломаченко — Камбосос будет стоять вакантный титул IBF в легком весе. В андеркарте Педро Геварра из Мексики победил автралийца Энрю Малоуни.

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