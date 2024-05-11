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Ломаченко опоздал на свое взвешивание и был обвинен в непрофессионализме

11 мая 2024 10:27
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Агабекян Карен
редактор
Ломаченко опоздал на свое взвешивание и был обвинен в непрофессионализме
Джордж Камбосос — Василий Ломаченко. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В австралийском Перте состоялась процедура взвешивания перед предстоящим боксерским шоу. В главном событии украинец Василий Ломаченко и местный боксер Джордж Камбосос подерутся за титул чемпиона мира по версии IBF.

Ломаченко и Камбосос справились с весом, но инцидентов не удалось избежать, сообщил портал Новини.LIVE.

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Проблемы возникли после того, как Ломаченко опоздал на взвешивание. Камбосос появился на нем вовремя и язвительно прокомментировал опоздания украинца.

"Мне больше нечего сказать. Я здесь. Я настоящий профессионал", — сказал Камбосос.

Ломаченко извинился за опоздание и рассказал, что 10 часов сидел в комнате и ждал. Свое опоздание он связал с непривычным часовым поясом.

На весах Ломаченко показал вес — 61,18 кг, а под Камбососом они показали — 60,89 кг.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в Перте.

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Ломаченко — Камбосос

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