Ломаченко опоздал на свое взвешивание и был обвинен в непрофессионализме

Джордж Камбосос — Василий Ломаченко. Фото: скриншот

В австралийском Перте состоялась процедура взвешивания перед предстоящим боксерским шоу. В главном событии украинец Василий Ломаченко и местный боксер Джордж Камбосос подерутся за титул чемпиона мира по версии IBF.

Ломаченко и Камбосос справились с весом, но инцидентов не удалось избежать, сообщил портал Новини.LIVE.

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LOMA & KAMBOSOS FACE-OFF EVEN LONGER THAN THE FIRST TIME 🤯#LomaKambosos | SAT 10PM ET | @ESPN pic.twitter.com/uLEGXWMjS7 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 11, 2024

Ломаченко разозлил Камбососа

Проблемы возникли после того, как Ломаченко опоздал на взвешивание. Камбосос появился на нем вовремя и язвительно прокомментировал опоздания украинца.

"Мне больше нечего сказать. Я здесь. Я настоящий профессионал", — сказал Камбосос.

Ломаченко извинился за опоздание и рассказал, что 10 часов сидел в комнате и ждал. Свое опоздание он связал с непривычным часовым поясом.

На весах Ломаченко показал вес — 61,18 кг, а под Камбососом они показали — 60,89 кг.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в Перте.

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