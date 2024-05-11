Ломаченко запізнився на своє зважування і був звинувачений у непрофесійності

Джордж Камбосос - Василь Ломаченко. Фото: скріншот

В австралійському Перті відбулася процедура зважування перед майбутнім боксерським шоу. У головній події українець Василь Ломаченко та місцевий боксер Джордж Камбосос поб'ються за титул чемпіона світу за версією IBF.

Ломаченко та Камбосос упоралися з вагою, але інцидентів не вдалося уникнути, повідомив портал Новини.LIVE.

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LOMA & KAMBOSOS FACE-OFF EVEN LONGER THAN THE FIRST TIME 🤯 #LomaKambosos | SAT 10PM ET | @ESPN pic.twitter.com/uLEGXWMjS7 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 11, 2024

Ломаченко розлютив Камбососа

Проблеми виникли після того, як Ломаченко запізнився на зважування. Камбосос з'явився на ньому вчасно та в'їдливо прокоментував запізнення українця.

"Мені більше нема чого сказати. Я тут. Я справжній професіонал", — сказав Камбосос.

Ломаченко вибачився за запізнення та розповів, що 10 годин сидів у кімнаті та чекав. Своє запізнення він пов'язав із незвичним часовим поясом.

На вагах Ломаченко показав вагу — 61,18 кг, а під Камбососом вони показали — 60,89 кг.

Поєдинок Ломаченка та Камбососу відбудеться 12 травня у Перті.

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