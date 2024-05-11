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Ломаченко запізнився на своє зважування і був звинувачений у непрофесійності

11 травня 2024 10:27
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ломаченко запізнився на своє зважування і був звинувачений у непрофесійності
Джордж Камбосос - Василь Ломаченко. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В австралійському Перті відбулася процедура зважування перед майбутнім боксерським шоу. У головній події українець Василь Ломаченко та місцевий боксер Джордж Камбосос поб'ються за титул чемпіона світу за версією IBF.

Ломаченко та Камбосос упоралися з вагою, але інцидентів не вдалося уникнути, повідомив портал Новини.LIVE.

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Проблеми виникли після того, як Ломаченко запізнився на зважування. Камбосос з'явився на ньому вчасно та в'їдливо прокоментував запізнення українця.

"Мені більше нема чого сказати. Я тут. Я справжній професіонал", — сказав Камбосос.

Ломаченко вибачився за запізнення та розповів, що 10 годин сидів у кімнаті та чекав. Своє запізнення він пов'язав із незвичним часовим поясом.

На вагах Ломаченко показав вагу — 61,18 кг, а під Камбососом вони показали — 60,89 кг.

Поєдинок Ломаченка та Камбососу відбудеться 12 травня у Перті.

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Василь Ломаченко
Джордж Камбосос
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українські боксери
Ломаченко — Камбосос

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