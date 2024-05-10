Де й коли дивитися бій Ломаченко — Камбосос

Ломаченко та Камбосос. Фото: Twitter/BatmanBoxing

Поєдинок між українським боксером Василем Ломаченко та австралійцем Джорджем Камбососом за вакантний титул в категорії IBF відбудеться вранці 12 травня. Подивитись матч можна буде безкоштовно.

Де саме будуть показувати бій — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Завдяки компанії Top Rank, в Україні можна безкоштовно переглянути чемпіонський поєдинок просто в Youtube.

ONE DAY TO GO DOWN UNDER 🔥🇦🇺#LomaKambosos | SAT 10PM ET | @ESPN pic.twitter.com/wIIigVdenD — Top Rank Boxing (@trboxing) May 10, 2024

Крім того, транслюватимуть боксерський турнір із Перту будуть на платформах ESPN+ та Sky Sports. Орієнтовний початок головного бою о 9:00 за київським часом.

Досягнення боксерів

Нагадаємо, що 36-річний Василь Ломаченко (Україна) — колишній чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014—2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016—2018), у легкій вазі за версіями WBA (2018—2020) ), WBO (2018-2020) та WBC (2019-2020).

30-річний Джордж Камбосос (Австралія) - колишній чемпіон світу за версіями WBA Super (2021-2022), WBO (2021-2022), IBF (2021-2022) у легкій вазі.

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