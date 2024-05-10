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Де й коли дивитися бій Ломаченко — Камбосос

10 травня 2024 21:58
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Де й коли дивитися бій Ломаченко — Камбосос
Ломаченко та Камбосос. Фото: Twitter/BatmanBoxing
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Поєдинок між українським боксером Василем Ломаченко та австралійцем Джорджем Камбососом за вакантний титул в категорії IBF відбудеться вранці 12 травня. Подивитись матч можна буде безкоштовно.

Де саме будуть показувати бій — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Завдяки компанії Top Rank, в Україні можна безкоштовно переглянути чемпіонський поєдинок просто в Youtube.

Крім того, транслюватимуть боксерський турнір із Перту будуть на платформах ESPN+ та Sky Sports. Орієнтовний початок головного бою о 9:00 за київським часом.

Досягнення боксерів

Нагадаємо, що 36-річний Василь Ломаченко (Україна) — колишній чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014—2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016—2018), у легкій вазі за версіями WBA (2018—2020) ), WBO (2018-2020) та WBC (2019-2020).

30-річний Джордж Камбосос (Австралія) - колишній чемпіон світу за версіями WBA Super (2021-2022), WBO (2021-2022), IBF (2021-2022) у легкій вазі.

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бокс
Василь Ломаченко
Джордж Камбосос
IBF

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