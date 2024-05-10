Богачук объяснил, что поможет Ломаченко победить Камбососа

Афиша боя Ломаченко — Камбосос. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

Временный чемпион мира по боксу Сергей Богачук поделился мнением о фаворите предстоящего боя за титул по версии IBF. Василий Ломаченко встретится на ринге с Джорджем Камбососом.

Богачук не сомневается в том, что для Ломаченко этот поединок окажется трудным, сообщает "Трибуна".

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Сергей Богачук с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/sbohachuk/

Шанс Ломаченко на победу

Богачук считает, что возраст украинского претендента на титул тоже может помешать Василию завоевать чемпионский пояс. Но если Ломаченко прошел акклиматизацию и правильно подготовился к бою, он сможет удивить соперника на ринге.

"Я считаю, что бой будет равным. Если Ломаченко уверенно выиграет — почему бы не продолжить карьеру? Если это сражение будет очень тяжелым, а возможно такое, что оно его и проиграет, то, наверное, он завершит карьеру", — рассказал Богачук.

Поединок Ломаченко — Камбосос состоятся 12 мая в австралийском городе Перт.

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