Богачук объяснил, что поможет Ломаченко победить Камбососа
Временный чемпион мира по боксу Сергей Богачук поделился мнением о фаворите предстоящего боя за титул по версии IBF. Василий Ломаченко встретится на ринге с Джорджем Камбососом.
Богачук не сомневается в том, что для Ломаченко этот поединок окажется трудным, сообщает "Трибуна".
Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук напомнил о том, что Василий Ломаченко выступит перед чужими болельщикам. Для украинца это противостояние станет выездным. И Василию придется справиться с давлением трибун.
Шанс Ломаченко на победу
Богачук считает, что возраст украинского претендента на титул тоже может помешать Василию завоевать чемпионский пояс. Но если Ломаченко прошел акклиматизацию и правильно подготовился к бою, он сможет удивить соперника на ринге.
"Я считаю, что бой будет равным. Если Ломаченко уверенно выиграет — почему бы не продолжить карьеру? Если это сражение будет очень тяжелым, а возможно такое, что оно его и проиграет, то, наверное, он завершит карьеру", — рассказал Богачук.
Поединок Ломаченко — Камбосос состоятся 12 мая в австралийском городе Перт.
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