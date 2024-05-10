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Богачук объяснил, что поможет Ломаченко победить Камбососа

10 мая 2024 13:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Богачук объяснил, что поможет Ломаченко победить Камбососа
Афиша боя Ломаченко — Камбосос. Фото: instagram.com/georgekambososjr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Временный чемпион мира по боксу Сергей Богачук поделился мнением о фаворите предстоящего боя за титул по версии IBF. Василий Ломаченко встретится на ринге с Джорджем Камбососом. 

Богачук не сомневается в том, что для Ломаченко этот поединок окажется трудным, сообщает "Трибуна". 

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Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук напомнил о том, что Василий Ломаченко выступит перед чужими болельщикам. Для украинца это противостояние станет выездным. И Василию придется справиться с давлением трибун. 

Сергей Богачук
Сергей Богачук с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/sbohachuk/

Шанс Ломаченко на победу 

Богачук считает, что возраст украинского претендента на титул тоже может помешать Василию завоевать чемпионский пояс. Но если Ломаченко прошел акклиматизацию и правильно подготовился к бою, он сможет удивить соперника на ринге. 

"Я считаю, что бой будет равным. Если Ломаченко уверенно выиграет — почему бы не продолжить карьеру? Если это сражение будет очень тяжелым, а возможно такое, что оно его и проиграет, то, наверное, он завершит карьеру", — рассказал Богачук. 

Поединок Ломаченко — Камбосос состоятся 12 мая в австралийском городе Перт. 

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спорт
бокс
Василий Ломаченко
Лома
Сергей Богачук
Джордж Камбосос
Ломаченко — Камбосос

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