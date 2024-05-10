Богачук пояснив, що допоможе Ломаченку перемогти Камбососа

Афіша бою Ломаченко — Камбосос. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

Тимчасовий чемпіон світу з боксу Сергій Богачук поділився думкою про фаворита майбутнього бою за титул за версією IBF. Василь Ломаченко зустрінеться на рингу із Джорджем Камбососом.

Богачук не сумнівається у тому, що для Ломаченка цей поєдинок виявиться важким, повідомляє "Трибуна".

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Сергій Богачук із чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/sbohachuk/

Шанс Ломаченка на перемогу

Богачук вважає, що вік українського претендента на титул також може завадити Василю завоювати чемпіонський пояс. Але якщо Ломаченко пройшов акліматизацію та правильно підготувався до бою, він зможе здивувати суперника на рингу.

"Я вважаю, що бій буде рівним. Якщо Ломаченко впевнено виграє — чому б не продовжити кар'єру? Якщо ця битва буде дуже важкою, а можливо, що він її програє, то, напевно, Ломаченко завершить кар'єру", — розповів Богачук.

Поєдинок Ломаченко — Камбосос відбудуться 12 травня в австралійському місті Перт.

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