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Богачук пояснив, що допоможе Ломаченку перемогти Камбососа

10 травня 2024 13:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Богачук пояснив, що допоможе Ломаченку перемогти Камбососа
Афіша бою Ломаченко — Камбосос. Фото: instagram.com/georgekambososjr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тимчасовий чемпіон світу з боксу Сергій Богачук поділився думкою про фаворита майбутнього бою за титул за версією IBF. Василь Ломаченко зустрінеться на рингу із Джорджем Камбососом.

Богачук не сумнівається у тому, що для Ломаченка цей поєдинок виявиться важким, повідомляє "Трибуна".

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Чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук нагадав про те, що Василь Ломаченко виступить перед чужими уболівальниками. Для українця це протистояння стане виїзним. І Василеві доведеться впоратися із тиском трибун.

Сергій Богачук
Сергій Богачук із чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/sbohachuk/

Шанс Ломаченка на перемогу

Богачук вважає, що вік українського претендента на титул також може завадити Василю завоювати чемпіонський пояс. Але якщо Ломаченко пройшов акліматизацію та правильно підготувався до бою, він зможе здивувати суперника на рингу.

"Я вважаю, що бій буде рівним. Якщо Ломаченко впевнено виграє — чому б не продовжити кар'єру? Якщо ця битва буде дуже важкою, а можливо, що він її програє, то, напевно, Ломаченко завершить кар'єру", — розповів Богачук.

Поєдинок Ломаченко — Камбосос відбудуться 12 травня в австралійському місті Перт.

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спорт
бокс
Василь Ломаченко
Лома
Сергій Богачук
Джордж Камбосос
Ломаченко — Камбосос

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