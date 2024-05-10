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Где и когда смотреть бой Ломаченко — Камбосос

10 мая 2024 21:58
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Где и когда смотреть бой Ломаченко — Камбосос
Ломаченко и Камбосос. Фото: Twitter/BatmanBoxing
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом за вакантный титул в категории IBF состоится утром 12 мая. Посмотреть матч можно будет бесплатно.

Где именно будут показывать бой – читайте в материале Новости.LIVE.

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Благодаря компании Top Rank, в Украине можно бесплатно просмотреть чемпионский поединок прямо в Youtube.

Кроме того, транслировать боксерский турнир из Перта будут на платформах ESPN+ и Sky Sports. Ориентировочное начало главного боя в 9:00 по киевскому времени.

Достижение боксеров

Напомним, что 36-летний Василий Ломаченко (Украина) — бывший чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (2014—2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016—2018), в легком весе по версиям WBA (2018—2020) ) ), WBO (2018-2020) и WBC (2019-2020).

30-летний Джордж Камбосос (Австралия) – бывший чемпион мира по версиям WBA Super (2021-2022), WBO (2021-2022), IBF (2021-2022) в легком весе.

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

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бокс
Василий Ломаченко
Джордж Камбосос
IBF

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