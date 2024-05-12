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Ломаченко достроково переміг Камбососа яскравим нокаутом

12 травня 2024 08:32
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ломаченко достроково переміг Камбососа яскравим нокаутом
Перемога Ломаченко. Фото: Скрін
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український боксер Василь Ломаченко (18-3, 11 КО) достроково переміг австралійця Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) та завоював вакантний титул чемпіона світу за версією Міжнародної федерації боксу (IBF). Поєдинок завершився нокаутом на користь 36-річного українця в 11 раунді.

Про перебіг бою та відео — в матеріалі Новини.LIVE.

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Перший раунд розпочався з розвідки без форсування події, а далі динаміка бою змінилася. Активніше виглядав Василій, в якого проходили непогані комбінації.

Поступово перевага українця ставала все більш очевидною. Ломаченко більше викидав удари та працював першим номером, демонструючи свої фірмові рухи на ногах, коли після удару відскакував убік. На останній хвилини 4 раунди Камбосос пропустив кілька потужних ударів у голову, які помітно його вразили.

Нокаут в 11 раунді

За 10 секунд до закінчення 5-го раунду Джордж, пропустивши хук, похитнувся, ледь не торкнувшись рукою рингу, але рефері показав, що нокдауна не було.

У 7-му раунді Камбосос спробував перехопити ініціативу, але все закінчилося падінням на ринг і знову без нокдауну. 

Ближче до кінця поєдинку у Камбососа відкрилося розтин над правим оком. Джордж дедалі більше ловив своїми ударами повітря, тоді як напад українського бійця завдав помітної шкоди. В підсумку Ломаченко переміг нокаутом в 11 раунді.

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бокс
Василь Ломаченко
Джордж Камбосос
Ломаченко — Камбосос

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