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Відео нокауту в бою Ломаченко — Камбосос

12 травня 2024 09:41
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Агабекян Карен
редактор
Відео нокауту в бою Ломаченко — Камбосос
Бій Ломаченко — Камбосос. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В австралійському Перті завершилося велике боксерське шоу. У головній події боксували ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко та колишній абсолютний чемпіон легкого дивізіону Джордж Камбосос.

Українець Ломаченко виграв нокаутом у 11-му раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Василь у 11-му раунді відправив суперника у нокдаун ударом по корпусу. Камбосос підвівся на ноги, але Ломаченко одразу ж пробив у його живіт три удари, після яких Джордж знову впав, а суддя зупинив поєдинок.

Що отримав Ломаченко

Василь дуже впевнено провів поєдинок та забрав усі, окрім шостого, раунди.

Українець завдяки перемозі виграв вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Для Василя це 18-та перемога у кар'єрі, 12-а дострокова. При цьому він має три поразки.

Камбосос програв свій третій бій. При цьому Джордж має 21 перемогу і 10 дострокових.

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Василь Ломаченко
Джордж Камбосос
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яскравий нокаут
Ломаченко — Камбосос

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