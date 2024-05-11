Світоліна та Ястремська пройшли у третє коло турніру у Римі

Еліна Світоліна. Фото: Twitter/TheTennisLetter

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська успішно провели матчі другого кола турніру WTA в Італії. Ястремська перемогла німку Зігемунд, а Світоліна здолала італійку Еррані.

Подробиці переможних матчей українок — у матеріалі Новини.LIVE.

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Даяна Ястремська у другому сеті протистояння зі спортсменкою з Німеччини програвала з рахунком 2:5, після чого виграла п'ять геймів поспіль, відігравши при цьому два матчболи в десятому геймі на подачі суперниці.

Таким чином одеситка здобула третю перемогу у трьох зіграних матчах із представницею Німеччини. Попередні зустрічі між Ястремською та Зигемундом проходили на хардових кортах у Хобарті (2019) та Абу-Дабі (2023).

У третьому колі українка зустрінеться з переможницею матчу Кеті Волинець – Аріна Соболенко. Також у четвер Ястремська разом із Ангеліною Калініною перемогла у першому колі парного розряду.

Світоліна перемогла у двох сетах

Еліна Світоліна, у свою чергу, втретє зіграла проти Сари Еррані і вперше зуміла її перемогти (це був їхній перший поєдинок на ґрунті та перший з 2016 року). Українська тенісистка зробила шість брейків та програла лише один гейм на своїй подачі. Поєдинок тривав 77 хвилин.

Rome Open 2024

Svitolina defeats Errani with a score of 6-0 6-2 pic.twitter.com/7kOMgFDdqY — ladies_tennis_73 (@73_ladies) May 10, 2024

Еліна Світоліна здобула перемогу на кортах турніру в Римі вперше з 2021 року, коли поступилася Ізі Швентек до 1/4 фіналу. 2022 року українка не виступала на цьому турнірі, а минулого року програла на старті Лесі Цуренко. Нагадаємо, що Світоліна двічі, у 2017 та 2018 роках, ставала чемпіонкою цих змагань.

У третьому колі Еліна Світоліна зіграє проти 26-ї ракетки світу Анни Калінської з Росії, яка у своєму стартовому матчі перемогла Клару Таусон із Данії – 6:1, 6:2.

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