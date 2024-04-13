Свитолина неожиданно проиграла румынке Богдан на Кубке Билли Джин Кинг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Фото: ITF

В Амелиии, штат Флорида, США проходит матч квалификации мирового финала Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Румынии. Команды во второй день сыграли первый матч.

В нем первая ракетка Украины Элина Свитолина встретилась с румынкой Анной Богдан, сообщил портал Новини.LIVE.

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Свитолина из-за ошибок проиграла первый сет и не лучшим образом выглядела во втором. Однако Элина смогла собраться и при счете 3:4 вырвать победу в нем.

Затем украинка отлично начала третий сет, но в какой-то момент сил стало меньше, что привело к большому количеству ошибок. Богдан же воспользовалась ситуацией и забрала матч.

Всего матч длился 2 часа 51 минуту, за которые Свитолина подала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из 11 брейк-пойнтов.

У Богдан за матч была всего одна подача навылет, три двойные ошибки, и пять из 20 использованных брейков.

После третьего матча Украина продолжает вести со счетом 2:1. Если в следующем матче Леся Цуренко победит Жаклин Кристиан, то сине-желтые оформят досрочную победу. Случае поражение победитель противостояния определится в матче парного разряда, где сборную представят сестры Людмила и Надежда Киченок.

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