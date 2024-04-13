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Свитолина принесла Украине вторую победу над Румынией на Кубке Билли Джин Кинг

13 апреля 2024 01:14
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Агабекян Карен
редактор
Свитолина принесла Украине вторую победу над Румынией на Кубке Билли Джин Кинг
Элина Свитолина принесла Украине вторую победу. Фото: ФТУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Амелиии, штат Флорида, США проходит матч квалификации мирового финала Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Румынии. Команды в первый день сыграли два матча.

Во второй игре украинка Элина Свитолина победила румынку Жаклин Адию Кристиан, сообщил портал Новини.LIVE.

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Противостояние 18-й ракетки мира из Украины и 75-й в мировом рейтинге румынки длилось 1 час 38 минут. За этом время Свитолина не подавала эйсов, сделала одну двойную ошибку и использовала шесть из 12 брейков.

Кристиан один раз подала навылет, не допускала двойных ошибок и реализовала три из 13 брейк-пойнтов.

Ранее первый матч выиграла Леся Цуренко у Аны Богдан в трех сетах.

Во второй день матчевого противостояния Свитолина сыграет с Богдан, Цуренко с Кристиан, а в парном матче Людмила и Надежда Киченок сыграют с Анкой Алексией Тодони и Марой Гае.

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Элина Свитолина
Теннис
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Кубок Билли Джин Кинг

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